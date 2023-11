Der Täter nutzte bei seinem Überfall auf eine Spielhalle in Bochum ein Messer (Symbolbild).

Verbrechen Spielhalle in Bochum überfallen: Räuber drohte mit Messer

Bochum. Mit einem Messer hat ein Räuber den Mitarbeiter einer Spielhalle in Bochum bedroht. Er machte Beute und flüchtete damit.

Ein unbekannter Mann hat am späten Samstagabend (4.) die Spielhalle an der Rottstraße 36 in Bochum überfallen.

Nach Polizeiangaben bedrohte er gegen 22.30 Uhr den 60-jährigen Angestellten mit einem Messer. Mit einer Geldbeute in bislang nicht bekannter Höhe flüchtete er in unbekannte Richtung.

So wird der Räuber von der Bochumer Polizei beschrieben

Der Täter sprach akzentfreies Deutsch und war mit einer Sturmhaube maskiert. Er trug eine dunkle, hüftlange Jacke, blaue Jeans und dunkle Schuhe.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache).

