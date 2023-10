Bochum-Linden/-Dahlhausen. Michael W. findet seine letzte Ruhe in Bochum-Linden. Jetzt stehen das Ergebnis der Spendenaktion und der Termin der Beisetzung fest.

Ihm drohte eine anonyme Sozialbestattung, jetzt steht fest: Michael W. aus Bochum bekommt eine würdige Beerdigung und ein Grab mit Namen in seinem Heimat-Stadtteil Linden. Die Anteilnahme nach seinem Tod war groß, schnell wurde eine Spendenaktion für die Beisetzung gestartet. Dabei sind insgesamt rund 8000 Euro zusammengekommen, berichtete Initiator Tom im Gespräch mit der WAZ. Inzwischen ist auch die Urne von der Stadt freigegeben, ein Termin für die Beerdigung steht.

Micha, von manchen auch Mitch oder „Elvis“ genannt, war vielen Menschen im Bochumer Südwesten ein Begriff. Er hatte eine Wohnung, verbrachte aber seine Tage überwiegend auf der Straße. Vor den beiden Kirchen an der Hattinger Straße in Linden beispielsweise saß er oft, meist mit einer Bierflasche in der Hand. Die Menschen im Viertel erinnern dort mit Grablichtern an ihn.

Mit Grablichtern erinnern die Menschen in Linden an den verstorbenen Michael W. Damit er eine würdige Beerdigung und ein Grab mit Namen im Stadtteil bekommt, wurden Spenden gesammelt. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Spendensammlung für Michas Beerdigung: „Damit hab ich nicht gerechnet“

Tom kannte Micha aus Jugendtagen. Seinen Nachnamen will der Bochumer nicht im Artikel veröffentlicht wissen; um ihn gehe es nicht, hatte er im ersten Gespräch mit der WAZ gesagt. Er habe das in die Hand genommen, „weil es sonst wohl keiner gemacht hätte“. Wie Michael W. ist Tom in Linden aufgewachsen, er selbst sei Jahrgang 1966, W. ein, zwei Jahre jünger gewesen.

Die Resonanz auf den Spendenaufruf habe ihn überrascht, sagt er. Dass es für die Beerdigung reichen würde, das habe er gehofft. „Dass so viel zusammenkommt, damit hab ich nicht gerechnet.“

Gemeindepfarrer Köster leitet die Trauerfeier für Michael W.

Michas Asche soll nun am Donnerstag, 26. Oktober, beigesetzt werden. Geplant sei eine Trauerfeier, die um 11 Uhr in der Trauerhalle des katholischen Friedhofs an der Nöckerstraße beginne, berichtet Tom. Thomas Köster, Pfarrer der Liebfrauen-Gemeinde, hat zugesagt, die Trauerfeier zu leiten. Er werde voraussichtlich noch ein paar Weggefährten aus alten Zeiten für ein Vorgespräch zusammentrommeln, kündigt Tom an.

Köster ist seit 2017 Gemeindepfarrer in Linden, kannte den Verstorbenen eher flüchtig. Michael W. habe nicht nur häufig vor der Kirche gesessen, erinnerte er sich im WAZ-Gespräch. „Manchmal ist er auch in unseren Gottesdienst gekommen“, erzählte der Pfarrer. Dann habe man ihn mitunter erinnern müssen, die Bierflasche am Eingang abzustellen, und nicht immer habe W. es bis zum Ende ausgehalten. „Aber die Atmosphäre hat ihm wohl gutgetan.“

So behalten ihn viele Menschen in Bochum-Linden in Erinnerung: Michael W. einige Monate vor seinem Tod an einem seiner Stammplätze. Nun steht fest, wie viele Spenden für seine Beerdigung zusammenkamen und wann er beigesetzt wird. Foto: WILFRIED KRULL / Privat

Micha aus Bochum: Letzte Ruhe auf dem Lindener Friedhof

Michael W. wird seine letzte Ruhe in einem pflegefreien Urnengrab auf dem Lindener Friedhof finden. Etwa 2800 Euro kosten Grabstätte und Beerdigung, sagt Spendensammlungs-Initiator Tom. Urne und Blumenschmuck stellt das Bestattungshaus Trompeter – auch Nicole Trompeter kennt den Verstorbenen noch aus gemeinsamen Schulzeiten. Das Bestattungshaus übernimmt auch die Überführung der Urne. Mit den Spenden werde auch noch eine Grabplatte mit Namen und Geburtsdatum finanziert, sagt Tom.

Nach der Beisetzung plane er noch ein Kaffeetrinken im „Café Zwei Säulen“ an der Hattinger Straße. Da die Plätze dort begrenzt sind, werde das mit Voranmeldung laufen. Infos dazu will Tom in Kürze via Social Media im Stadtteil veröffentlichen.

Knappe 5000 Euro an Spenden dürften am Ende aber übrigbleiben. Sie werden weiter gespendet, bekräftigt der Organisator. Er werde das Geld auf mehrere gemeinnützige Organisationen aufteilen. Wie genau, das werde noch entschieden und bekanntgegeben.

Stadt hat Einäscherung veranlasst An drei Orten in Bochum-Linden waren Spendenbüchsen aufgestellt: Im „Café Zwei Säulen“, am Lindener Büdchen sowie bei Blumen Risse. Außerdem konnten Menschen auf ein Konto der Caritas Liebfrauen für die Beerdigung spenden. Die Stadt Bochum hat nach dem Tod Michael W.s dessen Einäscherung veranlasst. Dies geschieht immer dann, wenn sich nicht Angehörige darum kümmern. Ohne das Spenden-Engagement wäre Michael W. anonym auf einem Grabfeld auf dem Zentralfriedhof am Freigrafendamm beerdigt worden. Anonyme Bestattungen von „Unbedachten“ sind in Bochum nichts Außergewöhnliches. 185 Fälle hat es nach Angaben der Stadt im vergangenen Jahr gegeben. 2023 waren es bis Ende August 139 Fälle. Heißt: Etwa jeden zweiten Tag stirbt in Bochum jemand ohne Angehörige.

