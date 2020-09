SPD Bochum will Polizisten für Schutz des Reichstages ehren

Bochum. Drei Polizisten, die den Reichstag vor heranstürmenden Demonstranten geschützt haben, sollen ausgezeichnet werden. Das will Axel Schäfer (SPD).

Der Bochumer Bundestagabgeordnete Axel Schäfer (SPD) will drei Berliner Polizisten, die am vergangenen Samstag anfangs allein den Reichstag vor heranstürmenden Demonstranten geschützt haben, für eine öffentliche Auszeichnung vorschlagen. Darum habe ihn die SPD Bochum gebeten.

Schäfer will das am kommenden Donnerstag in der Fraktionssitzung tun. Gleichzeitig will er beantragen, dass sich alle Abgeordneten (der SPD und möglichst auch der anderen Parteien, außer AfD) um den Reichstag herum versammeln, ein 709 Meter langes schwarz-rot-goldenes Band umfassen und bekunden:

„Die Situation im Reichstag von 1933 darf sich nicht wiederholen“

„Wir als gewählte Volksvertreter*innen verteidigen die Demokratie und ihre Institutionen aus Überzeugung mit allen Kräften, in der Not auch mit unserem Leben. Die Situation im Reichstag von 1933 – vom schlecht reden zur realen Zerstörung – darf sich nicht wiederholen.“

Der Bundestag hat 709 Sitze.