Spaziergänger entdeckt Würgeschlange in Bochumer Park

Bochum. Ein Spaziergänger hat im Bochumer Stadtpark eine 1,50 Meter lange Würgeschlange entdeckt. Der Mann teilte den Fund in sozialen Netzwerken.

Ein Spaziergänger hat am Wochenende im Bochumer Stadtpark eine rund 1,50 lange Schlange entdeckt. Wie häufig war Anwohner Achim Tumbrink am Samstagmittag mit seinem Hund auf seiner üblichen Runde dort unterwegs: „Ich habe die Schlange etwa einen halben Meter über dem Boden in einem Gebüsch entdeckt. Sie sah so aus, als ob sie sich einen Platz an der Sonne gesucht hat“.

Schlange im Bochumer Stadtpark entdeckt: Mit dem Handy fotografiert

Tumbrink ging etwa näher heran und fotografierte das regungslose Tier mit seinem Handy: „Nein, Angst hatte ich in diesem Augenblick überhaupt nicht.“Sein Foto teilte er sofort in einem sozialen Netzwerk. Dort entwickelte sich rasch eine lebhafte Diskussion, ob das Tier denn wohl gefährlich sei oder nicht, was jetzt zu tun sein. Jemand schrieb auch: „Wie hübsch sie ist.“ Oder an anderer „Oh, süß ‘ne Natter.“ Jemand identifizierte die Art treffend als Äskulapnatter (Zamenis longissimus).

