Sparkasse Bochum schüttet 16,5 Millionen Euro Gewinn aus

Unverkennbar ist das „Bügeleisengebäude“ der Sparkasse Bochum am Dr.-Ruer-Platz in der Innenstadt.

Bochum. 16,5 Millionen Euro will die Sparkasse Bochum aus ihrem Gewinn an die Stadt abführen. Die letzte Entscheidung darüber hat der Stadtrat.

Die Sparkasse Bochum schüttet in diesem Jahr 16,5 Millionen Euro aus ihrem Gewinn an die Stadt aus. Die endgültige Entscheidung darüber trifft der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 29. Oktober.

„Das Geschäftsergebnis 2019 und die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr ermöglichen die Gewinnausschüttung in dieser Höhe,“ so der Vorstandsvorsitzende Jürgen Hohmann. „Auch in der Corona-Pandemie sind wir für unsere Kunden präsent und ansprechbar. Das schafft Vertrauen“.

Gewinnabführung wegen Corona verschoben

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt 16 Millionen Euro aus dem Jahresüberschuss 2018 von Sparkasse für die gemeinwohlorientierte Verwendung erhalten – insbesondere für Bildung und Erziehung, Soziales und Familie, Kultur, Sport und Umwelt. Da die Europäische Zentralbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wegen der Corona-Krise dringend empfohlen hatten, bis Ende September auf eine Gewinnabführung zu verzichten, wurden die Beschlüsse der Gremien zur Ausschüttung an die Stadt aus dem Jahresüberschuss 2019 in den Oktober verlegt.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++