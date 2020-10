Die Sparkasse Bochum ist am Dienstag (6.) vom Warnstreik betroffen.

Warnstreik Sparkasse Bochum am Dienstag vom Warnstreik betroffen

Bochum. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Sparkasse Bochum am Dienstag (6.) zu einem ganztägigen Warnstreik auf.

Auf Einschränkungen müssen sich Kunden der Sparkasse Bochum am Dienstag (6.) einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Sparkassen-Beschäftigten an diesem Tag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Von 9 Uhr an wird es eine Kundgebung auf dem Platz vor der Pauluskirche (Grabenstraße 9) in Bochum geben. Die Hygienereglungen werden dabei beachtet, so Verdi. Die Beschäftigten sind zur Abstandseinhaltung und dem Tragen von Masken aufgerufen.

Angebliche „Sonderopfer“ verlangt

Verdi spricht von im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst von einer „besonderen Bedrohung der Sparkassen-Beschäftigten“ in Form von „Sonderopfern“. Die Sparkassen-Vorstände hätten, so heißt es, „extra einen zusätzlichen Sparkassen-Tisch gefordert, an dem die aus ihrer Sicht besondere Rolle noch zusätzlich berücksichtigt werden soll.“ Dabei habe der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGB) für das erste Halbjahr 2020 Rekordergebnisse aus Sparkassen gemeldet.

Welche Auswirkungen der angekündigte Warnstreik auf den Betrieb der Hauptstelle und der Filialen hat, dazu hat sich die Sparkasse Bochum noch nicht geäußert.

Auch die Stadtverwaltung ist am Dienstag von dem Warnstreik betroffen. Außerdem bleiben alle Schulen geschlossen, da die Gebäude nicht gereinigt werden können.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++