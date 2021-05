Spannendes Forschungsprojekt für Senioren und Studenten

Die Quartiersentwicklung Hofstede will Senioren den Umgang mit Tablets ans Herz legen,

Bochum-Hofstede. Quartiersentwicklung in Bochum-Hofstede kooperiert mit Hochschulen. Ziel ist es, ein einfaches digitales Angebot für Bewohner zu entwickeln.

Die Quartiersentwicklung in Hofstede lädt Senioren und interessierte Bewohner im Stadtteil zu einem spannenden Forschungsprojekt in Kooperation mit der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe Bochum und Studenten der TU Dortmund ein. Es soll ein einfaches digitales Angebot für Bewohner und Interessierte im Stadtteil Hofstede entwickelt werden, das ohne Vorkenntnisse nutzbar ist.

Tablets stehen für drei Wochen kostenlos zur Verfügung

Den Teilnehmern werden für den Zeitraum des Projektes Tablets mit dem bisher entwickelten Programm kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es können aber auch eigene Geräte für das Projekt benutzt werden.

Jedem Teilnehmer steht ein Student zur Seite

Zu dem Angebot auf dem Tablet gehören Gesellschaftsspiele, aktuelle Nachrichten und eine, wenn gewünscht, Vernetzung im Quartier mit den anderen Teilnehmern. „Die Besonderheit des Projektes besteht darin, dass jeder Teilnehmer einen Studenten als persönlichen Ansprechpartner hat, der auch im direkten Austausch mit dem Entwicklerteam steht. Das ermöglicht jederzeit eine Hilfestellung direkt über das Tablet“, sagt Heike Rößler, Quartiersmanagerin in Bochum-Hofstede.

Anwendung so einfach wie möglich gestalten

Das Ziel ist es, die Anwendung so einfach wie möglich zu gestalten und ein Interesse für digitale Medien zu wecken. Jeder kann mitmachen und es ausprobieren. Die Fragen in der Anwendung, die Interessen und die Erfahrungen der Teilnehmer werden im Anschluss in die Weiterentwicklung des Programms mit berücksichtigt.

Am 25. Mai um 16.30 Uhr werden die Tablets aufgrund der aktuellen Situation und zur Sicherheit aller Teilnehmer im Garten des Johanneshauses, Hordeler Straße 3, mit einer kurzen Anleitung übergeben. Die Anleitung wird für jeden leicht verständlich sein.

Digitale Einführung zuhause

Im Anschluss gibt es für alle von zuhause aus eine digitale Einführung über das Tablet. Auch das wird so einfach wie möglich gestaltet. Insgesamt stehen die Tablets für drei Wochen zur Verfügung, um in Ruhe die Anwendung auszuprobieren.

Interessierte Bewohner können sich bei der Quartiersmanagerin Heike Rößler unter 0157 / 34 36 08 27 oder roessler.h@fundk-bochum.de ab sofort anmelden und weitere Informationen erhalten.

