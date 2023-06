Diese frühere Flüchtlingsunterkunft an der Alten Wittener Straße in Bochum-Laer ist schon seit längerer Zeit einzäunt.

Bochum-Laer. Zwischen modernen Bürogebäuden gammelt ein altes Haus vor sich hin. Hier entstehe ein „Lost Place“, fürchtet die FDP und fordert Maßnahmen.

In Bochum-Laer tut sich was. Und zwar so richtig. Die Entwicklung auf Mark 51/7 ist atemberaubend und soll sich auch positiv auf den Stadtteil auswirken. Auch jenseits der Wittener Straße, unterhalb von McDonalds, sind entlang der Alten Wittener Straße schon einige moderne Bürogebäude entstanden. Mittendrin allerdings steht ein altes Haus, das sich optisch so gar nicht in die neue Umgebung schmiegt: die ehemalige städtische Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft. Dieser Ort verkomme immer mehr zu einem „Lost Place“, findet Bastian Gläser, FDP-Bezirksvertreter in Bochum-Ost. Er fordert die Stadt Bochum zum Handeln auf.

Sorge in Bochum: Schmuddelecke verschandelt modernes Büro-Viertel

Als Schmuddelecke bezeichnet der Lokalpolitiker das inzwischen eingezäunte Terrain. „Kaputte Fenster, eingefallene Gebäudeteile, wilder Pflanzenwuchs, Schutt und Müll hinter dem Haus und eine mit einem langen Balken versperrte Haustür prägen derzeit die ehemalige Unterkunft.“ Der Abriss der Immobilie sei zum Glück auch schon in der Planung. „Doch bis dahin darf man die Sachen nicht einfach laufen lassen. Zurzeit entwickelt sich das Objekt nämlich trotz Absperrungen und Bauzaun immer mehr zu einem ,Lost Place’, zu dem sich Menschen rechtswidrig Zugang verschaffen.“

Viele moderne Bürogebäude sind zwischen Wittener und Alte Wittener Straße in Bochum-Laer schon gebaut worden. Dazwischen stehen noch ältere Häuser, u.a. auch die frühere Flüchtlingsunterkunft (hinten rechts). Foto: Harpen

In seiner Anfrage bittet Gläser um Auskunft aus dem Rathaus, welche weiteren Sicherungsmaßnahmen bis zum geplanten Abriss durchgeführt werden, wie eine weitere Vermüllung des Objekts und des Umfeldes verhindert werden kann und wann der Abriss stattfinden wird. Für die Nachbarschaft sei die derzeitige Situation nicht hinnehmbar, auch im Hinblick auf die Zukunft, wenn es im Bereich des „Office 51/7“ zu einer Neubebauung mit hochwertiger Architektur komme.

