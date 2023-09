Wegen der sonnigen Aussichten fürs Wochenende wird das Freibad in Bochum-Werne am Samstag und Sonntag noch einmal öffnen. Hier ein Foto von der Poolparty im Juli 2023.

Schwimmen in Bochum Sonnige Aussichten: Freibad Werne am Wochenende geöffnet

Bochum. Wegen der sonnigen Aussichten fürs Wochenende wird das Freibad in Bochum-Werne am Samstag und Sonntag noch einmal öffnen. Dann ist aber Schluss.

Aufgrund der zu erwartenden sommerlichen Temperaturen öffnen die Wasserwelten Bochum das Freibad in Bochum-Werne auch am kommenden Wochenende. Badegäste können das Freibad in dieser Saison letztmalig am Samstag und Sonntag (16./17. September) jeweils von 12 bis 19 Uhr besuchen. Das Hallenbad in Bochum-Querenburg ist am Wochenende nur bis 12 Uhr geöffnet.

Ab der kommenden Woche ist die Freibadsaison in allen Bädern der Wasserwelten dann aber beendet. Das Freibad in Linden ist bereits seit dem 23. August, die Freibäder in Südfeldmark und Hofstede seit dem 3. September bzw. dem 13. September geschlossen.

Die aktuellen Öffnungszeiten aller Bäder in Bochum gibt es auf www.wasserwelten-bochum.de .

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum