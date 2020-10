View this post on Instagram

Okay Leute das kostet mich jetzt echt Überwindung also seid lieb 😅🙈 Das linke Bild ist aus meiner Zeit in Neuseeland nach dem Abi, ich hatte da noch nie eine Hantel in der Hand und hab es mir einfach gut gehen lassen und eine unvergessliche Zeit erlebt. Ich kam wieder nach Deutschland und dachte mir jo 15kg sind drauf jetzt musste was ändern 😬 Natürlich war ich auch am Anfang überfordert. Was darf ich essen, wie soll ich trainieren - und überhaupt, mit schweren Gewichten als Frau? Hatte ich auch erst mal Angst vor. Körperlich habe ich innerhalb der letzten 5 Jahre auf jeden Fall die meisten Fortschritte gesehen, als ich anfing die Angst abzulegen. Angst vor dem Zunehmen, vor den Kohlenhydraten, vor dem was die anderen denken könnten. Wenn wir wachsen wollen müssen wir durch unangenehme Zeiten durch! 🙏🏽🔥