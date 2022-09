Energie-Krise So will die Ruhr-Universität in diesem Winter Energie sparen

Bochum. Die Ruhr-Universität Bochum will in diesem Winter 20 Prozent an Energie einsparen. Es gibt auch einen konkreten Plan, wie das gelingen könnte.

Das Energie-Einsparziel der Ruhr-Universität Bochum lautet 20 Prozent. Gemeinsam mit den anderen Hochschulen im Land leistet die RUB ihren Beitrag und informiert ihre Mitglieder in einer Kampagne. Es reicht von individuellen Maßnahmen, wie dem Händewaschen nur mit kaltem Wasser bis zu zentralen Maßnahmen der RUB wie der Reduzierung der Vorlauftemperaturen in den Heizkreisen.

„Du regelst das“ steht in großen Lettern auf dem weithin sichtbaren Banner, das in den kommenden Wochen am Musischen Zentrum all jenen ins Auge fällt, die von der Unibrücke auf den Campus der Ruhr-Universität kommen oder dorthin gehen. Die Illustrationen dazu - ein Heizungsthermostat, ein Lichtschalter, ein zugefrorenes Eisfach in einem Kühlschrank und ein ausgeschalteter PC - verdeutlichen beispielhaft, was jede und jeder Einzelne am Arbeitsplatz und zuhause „regeln“ kann.

Infokampagne für die ganze Hochschule

Zusammen mit einem weiteren Motiv, einer Mikrowelle, bilden diese den Kern einer Infokampagne für die Mitglieder der RUB. Der Tenor lautet: Die Nutzerinnen und Nutzer haben es in der Hand Ziel ist es, gemeinsam 20 Prozent Energie zu sparen. „Durch ein bisschen weniger Komfort im Alltag können wir in der Summe auf diese Einsparungen kommen, die voraussichtlich ausreichen, um den Unibetrieb in Forschung, Lehre und Verwaltung aufrechterhalten zu können“, sagt Rektor Martin Paul.

