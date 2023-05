„So viel los wie noch nie“: Botopia Bochum feiert Erfolge

Bochum-Innenstadt. Fünf Jahre und noch kein Ende in Sicht: Der Verein Botopia aus Bochum erfreut sich großer Nachfrage. Was sich in der ganzen Zeit dort getan hat.

Seit fünf Jahren ist der Verein Botopia jetzt Teil der Innenstadt und bietet verschiedenen Initiativen einen Raum in Bochum. Man blickt zurück auf schöne, aber auch auf schwierige Zeiten, gerade während Corona.

Wie schnell fünf Jahre vergehen, hat der Verein vor einigen Tagen selbst erst so richtig wahrgenommen. „Eigentlich waren wir zu Beginn nur für ein halbes Jahr hier eingeplant und jetzt sind es schon fünf“, sagt Alexandra Jaik von Botopia. Seither ist das Angebot im „Raum 9“ an der Griesenbruchstraße stetig gewachsen und erfreut sich nach eigener Aussage großer Beliebtheit. „Aktuell ist bei uns so viel los wie noch nie“, bestätigt Janina Krapf, die unter anderem auch für das Nähcafé bei Botopia zuständig ist.

Bochumer Verein bietet Initiativen einen Raum

Der Verein aus Bochum hat sich 2018 in der Innenstadt eingemietet und wollte für Projekte und Initiativen einen Raum schaffen, um sich zu treffen und ihre Ideen zu verwirklichen. Gefördert werden sollen so „kollektive Debatten, gemeinsames Tun, soziales Engagement und künstlerisches Handeln“. Außerdem wollte man damit auch etwas gegen den Leerstand in der Stadt tun.

Zu Beginn gehörten dazu der eigene Leihladen, in dem allerhand Dinge wie Mixer, Kabeltrommel, Heckenschere und ähnliches ausgeliehen werden können, oder auch das Nähcafé. Nach und nach kamen immer mehr Initiativen dazu, die seither die Räume nutzen. Eine davon ist aktuell der „Treffpunkt Ukraine“, zu dem auch viele Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine kommen und über ihre Erfahrungen berichten.

Janina Krapf von Botopia zeigt eine der Initiativen im „Raum 9, das Nähcafé. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Während Corona hat Botopia eine „große Solidarität gespürt“

„Raum 9“ lebt vom Miteinander und dem direkten Kontakt mit Menschen. Als 2020 dann die Corona-Pandemie alle überraschte, musste auch Botopia die Räume erstmal schließen. „Das war im ersten Moment natürlich hart und eine Umstellung“, betont Marzena Saban vom Verein. Umso dankbarer ist man, dass die Mitglieder weiter ihren Beitrag während der Pandemie bezahlt und so Botopia durch die schwere Zeit geholfen hätten. „Hier hat man wieder die große Solidarität gespürt“, fügt Alexandra Jaik hinzu.

Seit dem Ende der Maßnahmen sei der Bedarf aber spürbar nach oben gegangen. Der Verein habe bemerkt, dass die Leute wieder gerne Zeit miteinander verbringen wollen und das nicht in Online-Meetings, sondern von Angesicht zu Angesicht.

Bochumer Verein blickt optimistisch in die Zukunft

In der ganzen Zeit hat sich für den Verein vor allem gezeigt, dass die verschiedenen Initiativen sich gut gegenseitig bereichern. Laut Saban „hilft man sich untereinander und kann voneinander lernen. Das sorgt für wichtige Synergien“. Das Angebot ist vielfältig und „das macht es gerade so schön“.

Trotzdem will man bei Botopia nicht zu weit in die Zukunft schauen. „Wir blicken aktuell eher von Plenum zu Plenum“, so Krapf. Jeden dritten Donnerstag kommt man dafür zusammen und bespricht die aktuellen Anliegen und entscheidet dann gemeinsam. Die Nachfrage sei groß genug, um damit sogar noch mehr Räume zu füllen, aber aktuell sei man zufrieden. Daher ist man bei Botopia auch optimistisch: „Wir arbeiten oft nach dem Motto: „Einfach machen und ausprobieren. So werden wir auch erstmal weitermachen.“

