So unterstützt eine Bochumer Hochschule Start-up-Gründer

An der EBZ Business School in Bochum gibt es ein neues Projekt, dass Start-up-Gründer unterstützt. (Symbolbild)

Bochum. Die EBZ Business School Bochum hilft Start-up-Gründer mit einem neuen Projekt. Ihnen werden Räume zur Verfügung gestellt – aber nicht nur das.

Klimaneutralität, Digitalisierung, Fachkräftemangel – die Wohnungs- und Immobilienbranche steht vor zahlreichen Herausforderungen, für deren Lösung Kreativität und Erfindergeist dringend benötigt werden. Um Potenziale zu erkennen und zu fördern, stellt die EBZ Business School (FH) in Bochum Gründerinnen und Gründern künftig nun unter anderem eigene Räume auf ihrem Campus zur Verfügung.

„Real Estate Start-Up Incubator“, kurz „Resi“, heißt das Projekt. Die drei Räume umfassen ein Büro und zwei Kreativräume, in denen die Studierenden ihren Ideen freien Lauf lassen können – Legosteine und Tischtennis inklusive.

Start-ups: An Bochumer Hochschule gibt es nun Räume für Gründerinnen und Gründer

Mara Tippmann betreut „Resi“ als Projektmanagerin und sorgt dafür, dass potenzielle Gründerinnen und Gründer kreativen Freiraum genießen können: „Resi bietet Studierenden, Mitarbeitenden und Alumni der EBZ Business School vor Ort ein Labor, in dem sie an Ideen arbeiten können. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Angebots sind Veranstaltungen zu Themen wie Ideenfindung, Mindset, Business Plan oder auch Finanzierung“, erklärt Tippmann. Durch ein können zudem innovative Ideen mit bis zu 7500 Euro unterstützt werden.

Luena Plaka, Prof. Daniel Kaltofen, Daria Gabrysch, Hannah Kubitza, Mara Tippmann, Klaus Leuchtmann, Prof. Rasmus C. Beck, die beiden bereits mit RESI-Mitteln geförderten Gründer Florian Sehr und Simon Jurkschat, sowie Prof. Torsten Bölting (von links) freuen sich auf zahlreiche potenzielle Gründerinnen und Gründer am sogenannten „Start-up-Incubator Resi“ an der EBZ Business School in Bochum. Foto: EBZ Business School

„Inkubatoren sind ein ganz wichtiger Baustein, weil sie die Orte sind, an denen sich junge Gründerinnen und Gründer vernetzen und gezieltes Coaching bekommen“, so Jannis Heuner, Bereichsleiter für Gründung und Wachstum bei der Bochumer Wirtschaftsentwicklung. Aus Inkubatoren heraus entstünden, so Heuner, besser vorbereitete Start-ups.

Gründerinnen und Gründern bereits in der Ausbildung suchen“

Prof. Rasmus C. Beck, Geschäftsführer von Duisburg Innovation und Honorar-Professor an der EBZ Business School, ergänzt: „Die Immobilienwirtschaft steht vor einer großen Transformation, und da sind clevere Geschäftsmodelle gefragt. Insofern ist es wichtig, dass man möglichst früh und gezielt nach Gründerinnen und Gründern bereits in der Ausbildung sucht.“

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum