So macht Bochum Urlaub – die schönsten Fotos unserer Leser

„Trotz Corona war es für uns ein wunderschöner Familienwanderurlaub wobei uns der Karersee besonders verzaubert hat“, schreibt Oliver Natkowski. Der See in den westlichen Dolomiten ist für sein tiefgrünes Wasser bekannt, schreibt der WAZ-Leser weiter. „Im Winter wird der See manchmal von Tauchern aufgesucht, die ihre Tauchgänge unter einer dicken Eisschicht durchführen und in Dokumentarfilmen das Unterwasser-Farbenspiel festhalten.“ Um den See ranken sich viele Südtiroler Sagen, und zahlreiche Maler und Schriftsteller wählten das Motiv für ihre Gemälde oder Erzählungen.

Foto: Oliver Natkowski