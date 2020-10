Lehrkräfte plus So können sich geflüchtete Lehrer für den Einsatz fortbilden

Bochum. Das Programm „Lehrkräfte plus“ bietet geflüchteten Lehrerinnen und Lehren die Chance, sich fortzubilden. Anmeldeschluss ist am 8. November 2020.

Lehrerinnen und Lehrer, die aus ihren Heimatländern geflüchtet sind, können sich an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) für den Einsatz an Schulen in NRW fortbilden. Sie haben mit dem Programm „Lehrkräfte plus“ die Chance, ihren Beruf in Deutschland wiederaufzunehmen, teilt die RUB mit. Dabei konzentriert sich das Angebot auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Unterrichtsfächern Englisch, Mathematik, Französisch, Chemie, Sport Physik und erstmals auch Biologie.

Im Sommersemester 2021 startet der vierte Bochumer Jahrgang des Programms. Die Bewerbungsphase endet am 8. November 2020. Interessierte erhalten online Informationen zu den konkreten Teilnahmevoraussetzungen und können sich das Bewerbungsformular hier herunterladen.

Lehrkräfte plus: 23 von 25 Teilnehmern des vergangenen Jahrgangs bekamen Anstellung

“Für die Schulen sind unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine große Bereicherung. Aus dem letzten Jahrgang haben 23 von 25 eine befristete Anstellung im Schuldienst NRW bekommen“, sagt Christina Siebert-Husmann von der „Professional School of Education“, die das Projekt an der RUB koordiniert. Neben Deutschunterricht erhalten die Lehrerinnen und Lehrer auch eine fachdidaktische und pädagogische Qualifikation für den Schuleinsatz. Außerdem ist eine halbjährige Praktikumsphase in das Programm integriert.

