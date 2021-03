Klimaschutz So können Kinder in Bochum etwas für das Klima tun

Bochum. Kinder aus Bochum sind aufgefordert, an der europäischen Aktion „Kleine Klimaschützer unterwegs“ teilzunehmen. Sie sollen „Grüne Meilen“ sammeln.

Bei der Kindermeilen-Kampagne „Kleine Klimaschützer unterwegs“ lernen Kita- und Grundschulkinder in ganz Europa spielerisch, wie sie umweltfreundlich mobil sein können. Ob zu Fuß, mit dem Rad oder dem Roller, ob mit dem Bus oder der Bahn – jeder klimafreundlich zurückgelegte Weg zählt und wird mit einer „Grünen Meile“ prämiert. Auch in diesem Jahr unterstützt die Stadt Bochum die Kindermeilen-Kampagne erneut, die im Zuge des städtischen Projektes „Klimaschutz: So machen wir’s!“ stattfindet.

Die Stadt ruft Kitas, Grundschulen und Offene Ganztagsschulen dazu auf, aktiv zu werden und eine Woche lang mit ihrer Klasse oder Gruppe „Grüne Meilen“ zum Schutz des Weltklimas zu sammeln. Zwischen dem 1. Mai und dem 30. September können Interessierte individuell eine Aktionswoche durchführen. Zeitnahe Anmeldungen dazu nimmt Karen Biesgen von der Stabstelle Klimaschutz der Stadt Bochum entgegen – unter Tel. 0234/ 910-16 26 oder per E-Mail unter klimaschutz@bochum.de.

Stadt Bochum stellt Klassen und Gruppen Material zur Verfügung

Für die ersten 30 Einrichtungen, die sich mit einer konkreten Aktionswoche und Kontaktdaten sowie unter Angabe der Anzahl der Klassen/Gruppen und Kinder anmelden, stellt die Stabsstelle Klimaschutz zudem die Materialsets als Klassensätze (umfasst 30 Sammelalben mit Stickerbögen sowie ein Begleitheft, Kopiervorlagen und weitere Hinweise für die Durchführung) kostenfrei zur Verfügung.

+++Wir möchten wissen: Wie kommen Sie durch die Krise? Was vermissen Sie, wie blicken Sie in die Zukunft? Machen Sie mit bei unserer Umfrage!+++

Um die Umsetzung vor Ort zu fördern, möchte die Stadt Bochum Kitas, Grundschulen und Offene Ganztagsschulen in diesem Jahr erstmals mit einem optionalen Online-Workshop für Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer bei der Umsetzung einer Aktionswoche unterstützen. Der Workshop ist zweigeteilt und findet am Dienstag, 23. März, sowie Dienstag, 20. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr statt. Die Zahl der Plätze für den Workshop ist begrenzt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail an klimaschutz@bochum.de bis Donnerstag, 17. März, bei Karen Biesgen an.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?