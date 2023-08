So bekommen Kinder in Bochum kostenlose Fahrräder

In Bochum gibt es für Bedürftige den Bochum-Pass, mit dem Unter-18-Jährige ein für sie passendes Fahrrad bekommen können.

Bochum. Ab sofort können Bedürftige unter 18 Jahren in Bochum kostenlos Fahrräder bekommen – im Rahmen des Bochum-Passes. Wie genau das funktioniert.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können mit dem Bochum-Pass kostenfrei ein gebrauchtes Fahrrad erhalten. Die Aktion der Stadt Bochum geht vom 1. September bis zum 5. Dezember und gilt für Fahrräder mit einem Preis von bis zu 350 Euro. Der Bochum-Pass bietet Bürgerinnen und Bürgern mit geringem Einkommen die Möglichkeit auf einige Vergünstigungen und Ermäßigungen.

Wie und wo Kinder und Jugendliche in Bochum ein kostenloses Fahrrad bekommen

So funktioniert das Prinzip: Die Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (unter 16 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten) gehen zu einem der beiden Anbieter. Das sind das Wattenscheider-Bildungs-Zentrum (WBZ), Hohensteinstraße 37, und „ViA Velo – Second Hand Fahrräder“, Harpener Feld 14.

Dort legen die Kinder und Jugendlichen ihren Bochum-Pass vor. Ist ein Fahrrad vorhanden, was der Größe entspricht und gefällt, wird dieses auf das Kind oder den Jugendlichen angepasst. Ist kein passendes Fahrrad vorhanden, nehmen die Mitarbeiter die Größe und den Wunsch auf, da es sein kann, dass in Zukunft noch ein passendes Fahrrad gespendet wird.

Das WBZ hat montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr geöffnet, freitags von 8 bis 14 Uhr. „ViA Velo“ hat montags bis donnerstags von 8.30 bis 15.30 geöffnet, freitags von 8.30 bis 13.30.

