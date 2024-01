Vor der Mohren-Apotheke in Bochum-Werne ging es beim Jahreswechsel hoch her.

Jahreswechsel Silvesternacht in Bochum: Polizei-Einsatz auf Einkaufsstraße

Bochum-Werne In Bochum-Werne soll es kurz nach dem Jahreswechsel zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Wegen Böller-Attacken wurde die Polizei gerufen.

Offenbar hoch her ging es beim Jahreswechsel im Einkaufszentrum von Bochum-Werne. In den sozialen Medien kursieren Videos, die eine Gruppe von Menschen auf dem Werner Hellweg zeigen, die sich augenscheinlich prügeln. Eine Frau mit blutender Nase ist zu sehen, scheinbar getroffen von einem Knaller oder einer Rakete. Die Polizei Bochum bestätigt einen Einsatz in Höhe der Hausnummer 485.

Silvesternacht in Bochum: Polizei-Einsatz auf Einkaufsstraße

Drei Streifenwagen seien nach Werne geschickt worden, weil ein Anrufer von Böllern und Raketen berichtet hatte, die kreuz und quer geflogen bzw. geworfen worden seien, so Polizeisprecher Marco Bischoff auf WAZ-Anfrage. Vor Ort seien einige Personen überprüft worden, es habe aber keine Hinweise auf Straftaten gegeben. „Von daher gab es auch keine Anzeigen.“ Laut Polizei könne keine Rede von „einer großen Lage“ sein.

Von Sachbeschädigungen berichtet der Hausverwalter der Immobilie, in der die Mohren-Apotheke beheimatet ist. Es sei ein Schaden entstanden, der jetzt beziffert werden müsse. Der Betrieb der Apotheke sei nicht beeinträchtigt gewesen. Auch der Notdienst in der Nacht auf den 2. Januar habe problemlos funktioniert, heißt es aus der Apotheke.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum