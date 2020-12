Silvester in Bochum: FDP für Böllerverbot auf großen Plätzen

Bochum. Nach der Diskussion um ein mögliches Böllerverbot zu Silvester in Bochum äußert sich nun die FDP. Ein Verbot wäre unverhältnismäßig, heißt es.

Die FDP-Fraktion kritisiert die Debatte um ein mögliches flächendeckendes Böllerverbot in Bochum und wirbt gleichzeitig dafür, den Einsatz von Pyrotechnik zumindest an bestimmten Plätzen und Straßen zu verbieten. Die Stadt hatte dazu aufgerufen, wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr möglichst auf das Zünden von Feuerwerk zu Silvester zu verzichten. Ob es bei dieser Bitte bleibt oder es auf ein Böllerverbot hinausläuft, wird wohl in dieser Woche entschieden. Derzeit laufen nach Angaben der Stadt Abstimmungen mit anderen Ruhrgebietsstädten, um eine möglichst einheitliche Regel zu finden und „Böller-Tourismus“ zu vermeiden.

Feuerwerk in Bochum: FDP hält Verbot auf großen Plätzen für durchsetzbar

„Die andauernde Debatte in Bochum um das Silvesterfeuerwerk mutet ein wenig wie der Streit um Kaisers Bart an. Der Bund-Länder-Beschluss vom 25. November 2020 hat doch den Rahmen klar und eindeutig festgelegt“, sagt Felix Haltt, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Bochum. „Demnach wird lediglich empfohlen, auf das Silvesterfeuerwerk zu verzichten. Private Feuerwerke sind jedoch nicht verboten. Das wäre auch unverhältnismäßig gewesen.“

Die Städte könnten jedoch an bestimmten Plätzen und Straßen den Einsatz von Pyrotechnik verbieten, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden. „Wenn für Bochum ein Feuerwerksverbot in der Innenstadt und vor dem Schauspielhaus herauskommt, wäre das nachvollziehbar und angebracht, um Menschenansammlungen zu untersagen. Ein solches Verbot wäre dann auch durchsetzbar“, sagt Haltt.

