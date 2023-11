Silvester im Schauspielhaus Bochum: Die Karten werden knapp

Der Hans-Schalla-Platz vor dem Schauspielhaus Bochum verwandelt sich am Silvesterabend wieder in eine große Partyzone.

Bochum. Zum Jahreswechsel verwandelt sich das Bochumer Theater in eine Unterwasserwelt mit DJ und Live-Musik. Wer mitfeiern will, sollte sich beeilen.

In eine wildbewegte Unterwasserwelt verwandelt sich das Foyer des Schauspielhauses Bochum bei einer Silvesterparty am Sonntag, 31. Dezember, ab 20 Uhr. Wer mitfeiern möchte, sollte nicht zu lang mit dem Kartenkauf zögern, denn die Theaterfeste zum Jahreswechsel genießen nicht nur einen legendären Ruf – sie sind meist auch schnell ausverkauft.

Silvesterparty im Schauspielhaus Bochum

Der Abend startet zunächst mit zwei Vorstellungen: Im großen Haus lädt der Schauspieler Stefan Hunstein zu einer Spezial-Ausgabe seines Solos „Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich“ ein. Das amüsante Stück über die Absurditäten an Bord eines Kreuzfahrtschiffes erfreut sich bereits seit über zwei Jahren großer Beliebtheit. An jedem Abend begrüßt Hunstein auf der Bühne einen Überraschungsgast. Zur Silvestervorstellung sind noch einige Gäste mehr sowie eine Zaubervorstellung angekündigt. Restkarten eventuell an der Abendkasse.

Daneben erwartet die Zuschauer ab 21 Uhr in den Kammerspielen mit „Früchte der Vernunft“ der finnischen Theatermacherin Saara Turunen ein humorvoller Abend voller kleiner, liebevoll gestalteter Szenen zum Lachen und Liebhaben. Dafür gibt es noch einige Karten (19 bis 45 Euro).

Der Schauspieler Stefan Hunstein zeigt zu Silvester im Schauspielhaus Bochum sein beliebtes Solo „Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich“. Foto: Birgit Hupfeld

Live-Band gibt Vorgeschmack auf neuen Liederabend

Die Silvesterparty beginnt gegen 22.30 Uhr im Foyer. Das Publikum wird dann bei einer Schnitzeljagd durch die Tiefsee geführt und kann an einer interaktiven Station das Schiffssteuer übernehmen. Dazu wird eine Live-Band spielen, die einen Vorgeschmack auf einen kommenden Liederabend im Oval Office geben wird. „Club 27“ erzählt von all jenen Musikgrößen, die im Alter von 27 Jahren gestorben sind: darunter Brian Jones und Jim Morrison (Premiere: 3. Februar). (sw)

Es gibt nur noch wenige Karten nur für die Silvesterparty (25 Euro). Wer vorher „Schrecklich amüsant“ gesehen hat, hat freien Eintritt. Infos: 0234 33 33 55 55

