Silbermond und Ilse de Lange eröffnen Zeltfestival 2024

Bochum/Hattingen/Witten. Silbermond eröffnet das Zeltfestival Ruhr 2024 am Kemnader See in Bochum. Das erste Lineup verspricht starke Acts – und großes Karteninteresse.

Kaum ist das 14. Zeltfestival Ruhr beendet, geht der Blick in Richtung 15. Auflage. Die ersten Acts des Zeltfestivals Ruhr 2024, das vom 16. August bis zum 1. September ausgetragen wird, stehen schon fest. Freuen dürfen sich die Fans auf die Queen of Rap Nina Chuba und auf Lokalmatador Jochen Malmsheimer. Los geht es am 16. August mit Silbermond und Ilse de Lange.

Zeltfestival Ruhr 2024: das erste Lineup

„Es mutet ein wenig verrückt an, wenn wir bereits einige Tage nach Bekanntgabe der ersten Künstler:innen schon darauf hinweisen müssen, aber die meisten Tickets für Nina Chuba und Silbermond sind bereits unmittelbar nach Bekanntgabe weg - bitte nicht zu lange warten“, rät Lukas Rüger, einer der drei Initiatoren des Zeltfestivals.

Mit Silbermond und Ilse de Lange beginnt das Kulturspektakel am 16. August. Das erste Lineup sieht außerdem weitere neun Musik- und Comedy-Acts vor. Es sieht so aus:

16. August 2024 Silbermond

16. August 2024 Ilse de Lange

17. August 2024 Bilderbuch

17. August 2024 Volker Rosin

18. August 2024 Volker Rosin

22. August 2024 Wincent Weiss

23. August 2024 Gentleman

24. August 2024 Nina Chuba

27. August 2024 Torsten Sträter

27. August 2024 Gerburg Jahnke

28. August 2024 Torsten Sträter

28. August 2024 Gerburg Jahnke

28. August 2024 Jochen Malmsheimer

Stefanie Kloß zählte mit ihrer Band Silbermond in diesem Jahr zu den Abräumern beim Zeltfestival Ruhr. Und sie kommt wieder. Nach dem anhaltendem Erfolg des aktuellen Nummer-Eins-Albums »Auf Auf«, dem Verkauf von 100.000 Tickets und dem Ausverkauf von insgesamt zehn Shows kündigt Silbermond drei neue Konzerte für das Jahr 2024 an – u.a. beim Zeltfestival Ruhr. Die meisten Tickets für die Show am 16. August, so der Veranstalter, seien schon vergriffen.

Indie-Rock-Schülerband: Eine Karriere wie im Bilderbuch

Die niederländische Country-Pop-Sängerin Ilse de Lange ist spätestens seit ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest 2014 auch ein bekannter Name der Top-Charts in Deutschland. Die Zusammenarbeit mit Calum Scott im Jahr 2018 katapultierte die Künstlerin auf die obersten Treppchen ihrer Karriereleiter. Mitte August 2024 bringt die Musikerin ihre neuesten Songs zum Zeltfestival Ruhr – darunter ihren aktuellen Song »Quiet« (2023).

Eine Karriere wie im Bilderbuch legt die gleichnamige frühere Indie-Rock-Schülerband hin. Seit 2012 kreieren Maurice Ernst, Michael Krammer, Peter Horazdovski und Philipp Scheibl eine bunte Genre-Mischung aus R&B und Hip-Hop, Psychodelic Soul und Art Pop. Der Veranstalter verspricht: „Mit Bilderbuch ist eine weitere, grandiose Show beim Zeltfestival Ruhr gesichert – raffinierte Beats, Ohrwurm-Hooks und Pop-Extravaganz.“ Bilderbuch kommen am 17. August 2024 in die weiße Zeltstadt.

Am gleichen Tag und am 18. August 2024 gibt Volker Rosin sein Doppelgastspiel. Nach seiner ausverkauften Show in diesem Jahr tritt der Sänger mit seinen Hits für die kleinsten ZfR-Gäste wieder auf.

Wincent Weiss dürfte Kreischalarm auslösen

Mit Kreischalarm rechnen die Organisatoren, wenn Singer-Songwriter Wincent Weiss am 22. August 2024 auf die Bühne kommt. Der 30-jährige Zuschauermagnet erobert mit seiner Klaviatur an Pop-Hits die Herzen von jung und alt. Mit Songs wie „Musik sein“, „Wer, wenn nicht wir“ oder „Feuerwerk“ prägt er die deutsche Popszene.

Der Mann mit dem spektakulären Wortfindungen: Jochen Malmsheimer tritt auch beim Zeltfestival Ruhr 2024 auf. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Tags drauf, am 23. August 2024, tritt ein echter Gentleman auf. Der 47-Jährige Reggae-Musiker gilt längst als Legende der Kölner Musikgeschichte und als stilprägender Influencer der deutschen Musikszene: Gentleman blickt zurück auf 30 erfolgreiche Jahre und zahlreiche Musikauszeichnungen. Mehrfach wurde er bereits mit Platin und Gold ausgezeichnet, mehr als 20 Mal stand er in den deutschen Top 100 Single-Charts. Mit seinem neuesten Studioalbum „Mad World“ kehrt er zurück zu seinen musikalischen Wurzeln.

Queen of Rap Nina Chuba kommt zum Kemnader See

Die Queen of Rap Nina Chuba kommt am 24. August 2024 an den Kemnader See. Im Vorjahr katapultierte die damalige Newcomerin sich mit „Wildberry Lillet“ direkt auf Platz eins der deutschen Single-Charts, holte sich Deutschlands wichtigsten Musikpreis in den Kategorien „Beste Newcomerin“ und „bester Hip-Hop-Song“ und untermauerte ihren Platz an der Spitze der Musiklandschaft mit Hits wie „Mangos mit Chili“ sowie „Collabs“. Nach ihrer ausverkauften Tour 2023 und restlos vergriffenen Tickets bis Mai 2024 verlängert Nina Chuba ihre Tour im nächsten Jahr um sieben weitere Termine – darunter eine Show beim Zeltfestival Ruhr.

Erlesen ist die Auswahl an bislang schon bekannten Comedians. Nach seinen drei ausverkauften Shows in diesem Jahr kehrt Torsten Sträter am 27. August und 28. August 2024 zum Zeltfestival Ruhr zurück. Der Mann mit der Mütze will dann vor allem über die Antriebe des Lebens sprechen.

Kabarett mit Jochen Malmsheimer, Torsten Sträter und Gerburg Jahnke

Über die profanen Dinge des Lebens spricht am 28. August 2024 einmal mehr Jochen Malmsheimer. Der gebürtige Bochumer und buchstäblich ausgezeichnete Kabarettist will das Publikum auch nächstes Jahr wieder mit auf eine Reise in seine Kunstform des epischen Kabaretts mitnehmen.

Bewährte Klasse versprechen außerdem die beiden Auftritte am 27. und 28. August von Kabarettistin, Moderatorin, Schauspielerin und Regisseurin Gerburg Jahnke. Bekannt geworden durch das Kabarettisten-Duo Missfits ist sie seit mehr als zehn Jahren in diversen WDR-Formaten zu sehen und veröffentlicht seit 2020 wöchentlich einen Podcast. Beim Zeltfestival Ruhr gehört „Frau Jahnke beinahe zum Interieur“, so der Veranstalter.

Das Zeltfestival Ruhr wurde 2008 aus der Taufe gehoben. Mehr als 500 Gastspiele und mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher sind seitdem an den Kemnader See gepilgert. Bei der 14. Auflage in diesem Jahr waren nach Angaben der Veranstalter mehr als die Hälfte der Acts ausverkauft.

