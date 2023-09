Sicher auf dem Fahrrad: Die Polizei Bochum gibt drei Tipps

Bochum. Wie bewegen sich Kinder sicher auf dem Fahrrad? Der Bochumer Polizeipräsident gibt dazu drei Tipps, die hilfreich für viele Eltern sein können.

Rund 240 Kinder sind in diesen Tagen in der Bochumer Innenstadt auf dem Fahrrad unterwegs. Sie nehmen an der Verkehrssicherheitsmeile teil, die zum 16. Mal in diesem Jahr stattfindet. Gemeinsam mit der Verkehrswacht und der Polizei hat die Stadt Bochum Wettbewerbsstände rund um das Thema Verkehrssicherheit in der Innenstadt aufgebaut, die Viertklässler aus 24 Grundschulen absolvieren.

Sicher mit Kindern auf dem Fahrrad unterwegs: Drei Tipps der Polizei

Jörg Lukat, Bochums Polizeipräsident, gibt dabei drei Tipps für Eltern und Kinder, wie sie sicher auf dem Fahrrad unterwegs sind.

Tipp 1: „Es ist besonders wichtig, dass man eigenständig für sich selbst Verantwortung übernimmt“, so Lukat. Man solle stets einen Helm tragen und auch wissen, wie ein verkehrssicheres Fahrrad aussieht.

Bochums Polizeipräsident Jörg Lukat gibt Eltern und Kindern drei Tipps, wie sie verkehrssicher auf dem Fahrrad unterwegs sind. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Tipp 2: Der Polizeipräsident weist auf eine Gefahr hin, die im Straßenverkehr schnell auftreten kann: „Kinder sind impulsiv in ihrem Verhalten. Sie laufen zum Beispiel plötzlich auf die Straße und glauben, sie werden gesehen.“ Das sei häufig nicht der Fall, wenn sie sich im toten Winkel befinden. Auch darauf will die Verkehrssicherheitsmeile die Kinder vorbereiten.

Tipp 3: Die Eltern sollten laut Lukat zudem für eine gute Ausrüstung sorgen, sie seien beispielsweise für einen passenden Fahrradhelm der Kinder verantwortlich. Ein gutes Modell koste nicht nur fünf Euro. Außerdem solle er so einstellbar sein, dass er gewissen Belastungen standhalten kann.

