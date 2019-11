Shakespeare-Komödie spielt im Bochumer Thealozzi unter Tage

Im Thealozzi, dem selbst ernannten „kleinen Kulturhaus am Rande der Stadt, darf man sich in dieser Woche auf eine ungewöhnliche Shakespeare-Neubearbeitung freuen.

Letztmals in diesem Jahr

Am Freitag (22.11.) und Samstag (23.11.) bringt das Theaterensemble „Die Unwilligen“ zum letzten Mal in diesem Jahr ihre Produktion „Siebte Sohle Sommernachtstraum“ zur Aufführung. Es handelt sich um eine eigenwillige Deutung von William Shakespeares Klassiker „Ein Sommernachtstraum“, denn das Stück spielt nicht etwa im Zauberwald, sondern in einem Bergwerk.

Den Zauber entwirren

Die Handlung: Luis und Lena wollen heiraten. Sie wünschen sich, noch einmal mit ihren Trauzeugen eine Grubenfahrt zu machen. Die vier Bergleute, die noch unter Tage für die Instandhaltung zuständig sind, lassen sich einige Überraschungen für die vier jungen Leute einfallen. Doch dann erwachen die Berggeister und ein Verwirrspiel um Liebe und Hass beginnt. Werden sich am Ende die richtigen Paare finden und alle Zauber entwirrt haben?

Junge Liebe im dunklen Stollen

Das Ensemble um Regisseur Ekki Eumann verlegt das Spiel der Irrungen, Wirrungen, Verwechslungen und Zaubereien kurzerhand nach unter Tage, so dass sich Shakespeares junge Liebende im dunklen Stollen finden müssen. Und auch sonst will das Ensemble seine Inszenierung als Hommage an den Bergbau im Ruhrgebiet verstanden wissen.

Karten & Termine:

Pestalozzistraße 21, Vorstellungen am 22. und 23. November, 20 Uhr, Eintritt 12 Euro. Kartenreservierung: 0234/17 590.