Die SG Wattenscheid 09 zieht in das Ladenlokal Westenfelder Straße 10 in Bochum-Wattenscheid ein.

Innenstadt-Entwicklung SG Wattenscheid 09 will für Leben in der City sorgen

Bochum-Wattenscheid Drei Partner ziehen an einem Strang, um Wattenscheid-City zu beleben. Eine Mischung aus Sport und Kultur – das ist ihr ehrgeiziges Ziel.

In der Wattenscheider Innenstadt wird am Samstag, 27. Januar, ab 11 Uhr ein Event gefeiert – denn ein bewährtes Wattenscheider Trio bezieht hier ein Ladenlokal im Herzen der City an der Friedenkirche. Gefeiert werden soll das alles bis um circa 14 Uhr.

Man will damit ein Zeichen setzen, dass es in Wattenscheid-City unter veränderten Rahmenbedingungen weitergehen kann für alle Menschen mit einem persönlichen Bezug zu Wattenscheider Themen, die auch (aber nicht nur) Tradition haben. Aber auch darüber hinaus seien alle Leute eingeladen, die sich für diese Themen interessieren – oder sich vielleicht auch einbringen wollen.

Akzente setzen für die Wattenscheider City

Im ehemaligen Ladenlokal an der Westenfelder Straße 10 (die ehemalige Gaststätte „Stadtgespräch“) wollen nun drei Akteure für neues Leben sorgen. Es geht um drei Vereine und Firmen mit Wattenscheid-Bezug in sportlicher und kultureller Hinsicht, die einen „Magnet“ bilden wollen für Bürger mit Wattenscheid-Bezug. Also fernab dessen, was sich sonst in Wattenscheid-City so tut.

Auch Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid macht mit

Am besagten Standort geht es zum einen um Wattenscheid 09. An der neuen Adresse werden vorerst Geschäftsstelle und Fanshop untergebracht. „Wir wollen damit die Menschen auch in die Innenstadt bringen und hier für mehr Leben sorgen“, so Markus Beermann vom 09-Vorstand. „Bis das Lohrheidestadion fertig wird, dann werden wir zurückkehren.“ Rund 55 Millionen Euro werden investiert für den Umbau in eine Wettkampf-, Trainings- und Eventstätte als multifunktional nutzbarer Veranstaltungsort.

In das neue Ladenlokal in Wattenscheid-City zieht auch der Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid (HBV) ein. „Bis die SG 09 hier dann rausgeht, so lange werden wir auf jeden Fall auch hier bleiben. Was ich betonen will: Unsere bisherige Anlaufstelle An der Papenburg bleibt wie gehabt bestehen“, so Norbert Herden, stellvertretender Vorsitzender des Heimat- und Bürgervereins Wattenscheid.

Und: „Textilveredlerin“ Nadine Thienel mit ihrem Unternehmen Flock House zieht ebenfalls ein in das Ladenlokal Westenfelder Straße 10. Sie ist auch für die 09-Geschäftsstelle tätig. Die genauen Öffnungszeiten werden noch fixiert und entsprechend mitgeteilt.

Stefan Beermann ist bei der SG Wattenscheid 09 für das Marketing zuständig. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Vorteile mit Blick auf Präsenz und Kosten

„Die Räumlichkeiten derart aufzuteilen, bringt uns allen einen Vorteil, nicht nur mit Blick auf die Präsenz in zentraler Lage, sondern auch hinsichtlich der Kostenaufteilung unter den drei Partnern“, erklärt Markus Beermann, zuständig für Marketing im 09-Vorstand. „Letzlich werden davon alle profitieren.“ Und betont, dass dieser Standort, „wie bei anderen neuen Ladenmieten hier in Wattenscheid-City sonst üblich, keine Zuschüsse über das Förderprogramm Soziale Stadt Wattenscheid erhält. Was ja bei unserem Antrag nur bis Ende 2023 möglich war.“ Gefördert werden Ladenmieten für bis zu 80 Prozent über zwei Jahre.

09-Vorstand Markus Beermann sagt außerdem: „Wir haben hier das große Glück, dass uns die Hauseigentümer sehr entgegengekommen bei der Miethöhe – auch aus der alten, familiären Verbundenheit der Familie Alt zur SG Wattenscheid 09 heraus. Die aktuellen Eigentümer sind beide treue Anhänger und Gäste der SGW.“

Fördermittel für Innenstadt-Entwicklung in Wattenscheid

Die Innenstadtentwicklung bildet einen Baustein im Programm der „Sozialen Stadt Wattenscheid-Mitte“. Das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) sieht laut Stadt Bochum vor, die Innenstadt mit vielfältigen Maßnahmen „zu einem attraktiven Einkaufszentrum und Aufenthaltsort zu machen. Zukünftig soll die Wattenscheider Innenstadt vielfältige Angebote aufweisen, verkehrlich gut angebunden sein und zum Flanieren einladen. Mit diesen Aufgaben befasst sich schwerpunktmäßig das Citymanagement in der Trägerschaft von Bochum Marketing, das im Stadtteilbüro verortet ist“. Das Programm soll fortgesetzt werden.

