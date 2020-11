Serdar Yüksel: Besuch für Patienten im Härtefall wichtig

Die Krankenhäuser lassen Besuche nur noch in Härtefällen zu. Genau dies sei jedoch wichtig, so der SPD-Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel.

Bochum. Landtagsabgeordneter erinnert an die Bedürfnisse Schwerkranker. Politiker wünscht, dass Bochum Kliniken für Härtfall-Besuche offen lassen soll.

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen treffen ganz besonders vorerkrankte und ältere Menschen, die in hohem Maß auf die Unterstützung ihrer Angehörigen angewiesen sind“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel. „Gerade Menschen, die lange Zeit im Krankenhaus liegen oder die sehr schwer erkrankt sind, brauchen die Zuwendung ihrer Familien und Freunde.“

Durch die steigenden Infektionszahlen haben die Krankenhäuser in Bochum und Wattenscheid ihre Besuchsregelungen weiter verschärft und erlauben nun auch am Wochenende keine regulären Besuche mehr. Allerdings sind Besuche auch weiterhin in begründeten Härtefällen möglich. Diese können sich ergeben, wenn Patientinnen und Patienten etwa sehr schwer erkrankt sind und der stationäre Aufenthalt sehr lange dauert. Dann können die behandelnden Ärztinnen und Ärzte Ausnahmen vom Besuchsverbot ermöglichen.

+++ Sie wollen keine Informationen in Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Serdar Yüksel, der selbst rund zwanzig Jahre als Pfleger gearbeitet hat, unterstützt in diesem Zusammenhang auch die bereits begonnenen Teststrategien und Screenings in den Krankenhäusern, die schnell und unkompliziert ermitteln, ob Besucherinnen und Besucher infiziert sind.

+++ Hier finden Sie die stets aktualisierten in Bochum geltenden Corona-Regeln +++

Weitere Berichte aus Bochum lesen Sie hier