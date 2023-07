Bochum. Eine Seniorin (84) ist nach dem Geldabheben am Schauspielhaus Bochum beraubt worden. Der Täter flüchtete auf einem Damen-Fahrrad.

Eine Seniorin (84) ist am Montagnachmittag am Schauspielhaus Bochum beraubt worden, kurz nachdem sie in einer Bankfiliale Geld abgehoben hatte. Wie die Polizei mitteilt, lief die Frau gegen 15.30 Uhr auf dem Gehweg der Hattinger Straße nach dem Geldabheben nach Hause, als in Höhe der Hausnummer 47 ein Radfahrer neben ihr anhielt, die Frau zur Seite stieß und ihr die Geldbörse aus der Tasche entwendete.

Anschließend sei der Kriminelle in Richtung Schauspielhaus geflüchtet. Die Seniorin blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Täter soll 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank sein, sowie helles blondes Haar haben. Er war laut Polizei auf einem Damenfahrrad unterwegs.

Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt und bittet Zeugen unter den Rufnummern 0234/909 82 05 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

