Seniorin bestohlen: Polizei Bochum sucht zwei Frauen

Die Polizei Bochum fahndet nach zwei Frauen, die am frühen Mittwochabend, 29. März, einer Rentnerin aus Bochum Geld und Schmuck aus der Wohnung gestohlen haben sollen. Die Polizei sucht nun Zeugen und warnt zugleich: „Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung“.

Nach bisherigem Stand klopfte eine unbekannte Frau gegen 17 Uhr an die Wohnungstür der 92-jährigen Seniorin an der Kulmer Straße in Ehrenfeld. Unter einem Vorwand verwickelte sie laut Polizei die Bochumerin in ein Gespräch und gelangte so in deren Wohnung. Derweil soll eine zweite Frau die Wohnung betreten und aus einem anderen Zimmer unbemerkt Geld und Schmuck gestohlen haben. Kurze Zeit später habe sich das Duo entfernt, heißt es im Polizeibericht.

Eine der Frauen wird beschrieben als 30 bis 40 Jahre alt, 1,50 bis 1,55 Meter groß, mit dunklen Haaren (bis zum Kinn) und blauen Augen. Ersten Angaben zufolge soll sie gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Zur Tatzeit trug sie wohl eine dunkle Hose, einen knielangen schwarzen Anorak, eine graue Wollmütze und einen Schal. Die andere Frau soll älter sein.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0234 909 -4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

