Seniorin (90) wird Opfer von Trickbetrügern - Polizei warnt

Bochum. Eine Bochumerin (90) ist Opfer eines Trickbetruges geworden. Ihre Enkelin habe einen Unfall verursacht, hieß es. Die Frau gab den Betrügern Geld.

Eine Seniorin (90) ist am Montag Opfer von Trickbetrügerinnen geworden. Nach Angaben der Polizei hatte gegen 12 Uhr eine angebliche Polizistin bei der Frau angerufen und ihr eine Schocknachricht überbracht: Die Enkelin habe einen Unfall verursacht, bei dem eine Frau gestorben sei. Über eine Kaution könne die Dame ihre Enkelin vor einer Haftstrafe bewahren.

Die vermeintliche Polizistin holte das Geld wenig später an der Wohnung an der Schützenstraße ab, so heißt es weiter. Die Seniorin habe an der Wohnungstür eine Geldkassette überreicht. Die Betrügerin soll etwa 1,60 Meter groß sein, eine „normale“ Statur, dunkle, lockige, kurze Haare gehabt und ein buntes T-Shirt getragen haben. Hinweise: 0234/909 41 35 oder -4441 (Kriminalwache).

Trickbetrug – Polizei Bochum gibt Tipps für Seniorinnen und Senioren

Die Polizei warnt in dem Zusammenhang: „Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Lassen Sie sich von Amtspersonen den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel die entsprechende Behörde an, wenn sie Ihre Wohnung betreten wollen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Rufen Sie bei verdächtigen Fällen generell den Polizeinotruf 110.“

Außerdem weist die Polizei auf ihre Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater hin. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte unter anderem zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt: 0234 909 40 55 und im Internet: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

