Seniorin (87) überrascht Einbrecher: Polizei sucht Täter-Duo

Bochum-Linden. Eine Seniorin (87) hat in Bochum zwei Einbrecher erwischt, die gerade in ihr Haus eingestiegen waren. Die Täter flüchteten. Die Polizei fahndet.

Auf frischer Tat hat einen Seniorin (87) nach Angaben der Polizei zwei Einbrecher ertappt, die am Freitagabend in ihr Einfamilienhaus in Bochum-Linden eingestiegen waren. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Unbekannten gegen 18.10 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus an der Winzer Straße verschafft.

Die Hausbewohnerin (87) sei durch Geräusche aufmerksam geworden, daraufhin sei das Täter-Duo – ein Mann und eine Frau – geflohen. Die beiden Tatverdächtigen sind laut Zeugen 16 bis 20 Jahre alt. Die Polizei spricht von „europäischer Herkunft“. Der Mann habe kurze, dunkle Haare und sei dunkel gekleidet gewesen. Die Frau sei etwa 1,65 Meter groß, schlank und habe schulterlange, braune Locken. Zur Tatzeit habe sie eine kurze, schwarze Jacke getragen. Hinweise: 0234/909 41 35 oder -4441 (Kriminalwache).

