Seniorenbüro bietet neue Sprechstunde in Weitmar Mark

Im Heinrich-König-Zentrum findet ab sofort eine monatliche Sprechstunde des Seniorenbüros statt. Dabei gibt es Beratung zu Themen rund ums Alter

Die Mitarbeiterinnen des Seniorenbüros Südwest, Alexandra Cosack und Sabine Grote, erinnern sich an viele Situationen, in denen sie Senioren in der Sprechstunde weiterhelfen konnten: Zum Beispiel einer frisch verwitweten 70-Jährigen, die etwas gegen die Einsamkeit tun wollte. Oder einem Senior, der stets am Schaufenster vorbeispazierte, wenn sich die Spanisch-Gruppe traf und so gerne dazugehören wollte. „Wir beraten zu allen Themen rund ums Alter. Von Pflegegrad und Patientenverfügung bis hin zu altersgerechtem Wohnen und Freizeitangeboten“, sagt Cosack.

Die Chance zur wohnortnahen Beratung sollen ab sofort auch Seniorinnen und Senioren aus Weitmar-Mark haben: Ab sofort bietet das Seniorenbüro auch dort eine Sprechstunde an. An jedem ersten Mittwoch im Monat können Interessierte die Sprechstunde zwischen 9 und 11 Uhr im Heinrich-König-Zentrum (Wabenweg 14-16) besuchen.

Weg nach Linden war schwierig

Zuvor hörte man aus dem Stadtteil immer wieder: „Der Weg aus Weitmar-Mark ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwierig“, sagt Cosack. Besonders die Stadtteilpaten hätten von den wöchentlichen Spaziergängen zurückgemeldet, dass der Bedarf groß sei. Beim Start der Sprechstunde am 4. März fand jedoch nur eine Dame den Weg zur Sprechstunde.

„Wir sind nach unserem Umzug innerhalb Lindens vor 1,5 Jahren jetzt gut angekommen und haben neue Kapazitäten“, sagt Cosack. Nun wolle man auch in Weitmar-Mark einen Fuß in die Tür bekommen. „Wir verstehen uns als Lotsen und helfen daher bei allen Altersthemen weiter“, erklärt Grote. Eine Anmeldung zur Sprechstunde sei nicht erforderlich.

Sprechstunde auch für Angehörige

Dabei richtet sich die Sprechstunde jedoch nicht nur an Senioren: „Auch pflegende Angehörige oder solche, die sich ehrenamtlich einbringen möchten, können vorbeischauen“, ergänzt Grote. Sollte der Ansturm größer als erwartet sein, sei eine Ausweitung der Sprechstunde über den monatlichen Termin hinaus denkbar.

Seniorenbüro am Standort Linden (Hattingerstraße). Hier trifft sich ein neuer Italienisch-Kurs und eine Klimaschutzgruppe. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Um das „Stiefkind“ Weitmar-Mark noch weiter mit ins Boot zu holen, gibt es außerdem eine neue Strickgruppe: Jeden Donnerstag um 14.30 Uhr lassen Seniorinnen und Senioren im Heinrich-König-Zentrum die Stricknadeln heiß werden. Auch Heimbewohner werden miteinbezogen. Wer den Weg von seinem Wohnort zum Standort des Seniorenbüros in Linden (Hattingerstraße 811) auf sich nimmt, den erwartet außerdem ein neuer Italienisch-Kurs (ab dem 24. März, immer dienstags 16.15 bis 17.45 Uhr) und eine neue Klimaschutzgruppe. Die Angebote des Seniorenbüros sind zahlreich.

Neue Gruppengründungen

„Die Gruppe befindet sich noch in der Gründung. Sie möchte Wissen austauschen und im Stadtteil aktiv werden“, sagt Grote. Die nächsten Treffen finden im Seniorenbüro in Linden am 26. März und am 16. April jeweils um 11 Uhr statt. „Auch für Gruppengründungen sind unsere Sprechstunden da“, erinnert die Mitarbeiterin. Wer sage: Ich habe eine Idee, die ich umsetzen möchte, bekomme Hilfe bei Organisation und Bewerbung. „So ist eine Fotogruppe entstanden“, sagt Grote.