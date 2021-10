Ruhr-Universität: So lief der Semesterstart der Erstis

Bochum. 5000 Erstis sind an der Ruhr-Uni Bochum ins Semester gestartet. Auf dem Campus herrschte eine Atmosphäre, die an Vor-Corona-Zeiten erinnert.

5000 Erstsemester sind am Montag, 11. Oktober, an der Ruhr-Universität Bochum ins Studierendenleben gestartet. Mehr als die Hälfte hat am Morgen ein Online-Video geschaut, im Anschluss startete die Orientierungswoche in den einzelnen Fachbereichen.

Eigentlich beginnt das neue Semester am ersten Vorlesungstag immer mit einer Veranstaltung im Audimax. Wegen Corona hat die Ruhr-Universität in diesem Jahr erneut darauf verzichtet und stattdessen ein Video bei Youtube veröffentlicht. „Von 5000 Erstsemester haben das mehr als 2700 Studierende verfolgt“, erklärt Sprecher Jens Wylkop. Das sind deutlich mehr, als in den größten Hörsaal der Uni passen. Auch im Nachgang kann das Video angeschaut werden.

Semesterstart an der Ruhr-Universität Bochum: Ausgelassene Stimmung

Studentin Visnuga Gnanakaran zeigt die wichtigsten Plätze und Gebäude auf dem Campus, unterstützt wird sie dabei vom Lacrosse-Team des Hochschulsports. In der Universitätsbibliothek gibt Sänger Tim Kamrad ein exklusives Konzert und erzählt von seinem Studienstart vor ein paar Jahren.

Die Stimmung in den Kommentaren unter dem Video war gut – so Wylkop. Trotz digitaler Begrüßung war auch auf dem Campus der Ruhr-Universität in Querenburg wieder eine Atmosphäre des Semesterstarts zu spüren. „Es gab mehr Leben auf dem Campus, wenn auch nicht ganz so voll wie in Zeiten zuvor“, erklärt Wylkop. Die Fachschaften der einzelnen Studiengänge haben Programme für die Erstis organisiert, darunter zum Beispiel ein gemeinsames Frühstücken oder auch das Kennenlernen von Fächern und Dozenten.

Neuer Rektor an der Ruhr-Universität Bochum

An der virtuellen Begrüßung nahmen neben Kanzlerin Christina Reinhardt und dem aktuellen Rektor Prof.Axel Schölmerich auch sein Nachfolger Prof. Martin Paul teil. Er übernimmt am 1. November offiziell die Amtsgeschäfte. Gemeinsam mit Studentin Visnuga Gnanakaran erkundet Paul auch die Stadt Bochum und macht dabei Halt am Bergbaumuseum, dem VfL-Stadion und im Bermudadreieck, um dort die beste Currywurst der Stadt zu probieren.

Trotz Normalität auf dem Campus der Ruhr-Universität – Corona ist und bleibt vor Ort zu spüren. Zwar sind viele Lehrveranstaltungen wieder in Präsenz auf dem Campus geplant, für eine Teilnahme müssen aber die 3G-Regeln eingehalten werden. „Über eine Vignette auf ihrem Studierendenausweis können Studierende unkompliziert ihren Impf- oder Genesenenstatus nachweisen, die Verteilung der Vignetten ist problemlos angelaufen“, teilt die RUB mit.

Studieninteressierte, die noch auf der Suche nach einem Studienplatz sind, können sich noch bis Ende November 2021 für einen zulassungsfreien Studiengang an der RUB einschreiben. Für die Studienorientierung stehen ihnen eine Vielzahl von digitalen Beratungsangeboten zur Verfügung. Mehr dazu: studium.ruhr-uni-bochum.de/de/studienangebot-der-rub

