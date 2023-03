Selbstgemachte Nudeln bei „Pizza & Me“ in Bochum-Langendreer

Bochhum-Langendreer. Die Pizzeria „Pizza & Me“ hat in Bochum-Langendreer neu eröffnet. Wieso gerade die Erfahrung des Inhabers eine Stärke des neuen Lokals sein soll.

Was macht eine gute Pizzeria aus? Im besten Fall gute und frische Pizzen sowie Nudeln, eine gute Erreichbarkeit und ein nettes Ambiente für den Verzehr vor Ort. Wie gut das bei „Pizza & me“ in Bochum-Langendreer ist, wird die Zeit zeigen. Jetzt hat der neue Laden erstmal aufgemacht.

„Langsame“ Eröffnung in Langendreer

Bochum-Langendreer ist jetzt um eine Pizzeria reicher. „Pizza & Me“ heißt das neue Lokal an der Wittenbergstraße. „Seit Samstag sind bei uns die Türen erst auf“, so Inhaber Mehmet Savas. Er will den Laden langsam eröffnen und ist deshalb noch etwas vorsichtig. „Ja, wir haben geöffnet und Kunden können bei uns essen, aber das ein oder andere fehlt noch“, sagt er.

Unter anderem Teile der Außenwerbung für die Front sollen noch dazu kommen und den Laden von außen verschönern. Bislang weist vor allem ein aufgestelltes Schild mit der Aufschrift „Neueröffnung“ auf den Italiener in Langendreer hin.

Bochum: Gastronom hat auf passenden Moment gewartet

Schon früher wäre Mehmet Savas gerne mit seiner Idee an den Start gegangen, aber der richtige Moment hat immer gefehlt. Zum 1. November des vergangenen Jahres hat sich eine Chance ergeben. Seither hat er kräftig umgebaut. „Wir haben vieles neu gemacht. Frisch gestrichen, Lampenschirme, Tische, neue Theke etc.“, zählt Savas auf.

Drei Monate hat er für den Umbau gebraucht, der sich durch Verzögerungen mit Handwerkern hingezogen hat. Auch Pläne für den Sommer hat er schon. Die Fläche direkt vor der Tür wird dann mit Tischen eingedeckt und auch eine Schiebetür für bessere Bedienung des Außenbereichs soll noch dazukommen.

Bochum-Langendreer: Für die Neueröffnung seines Lokals „Pizza & Me“ hat Inhaber Mehmet Savas monatelang umgebaut. Neu ist unter anderem die Theke. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Neueröffnung in Bochum: Inhaber hat Erfahrung in der Gastronomie

„Ich habe lange in der Systemgastronomie gearbeitet“, sagt der 44-Jährige - 15 Jahre davon am Bermudadreieck. „Am Bermudadreieck arbeitet man viel und das teilweise auch bis in die frühen Morgenstunden“, beschreibt er. Deswegen hat es sich bewusst einen Ort gesucht, an dem es etwas ruhiger und der eigene Laden nicht bis tief in die Nacht geöffnet ist. Mit der Erfahrung aus der Gastronomie will Savas jetzt punkten und die Pizzeria langfristig im Stadtteil etablieren.

Dazu gehört auch die Verbindung zu seinen Mitarbeitern. Das Team, mit dem er zusammen Pizza, Pasta und Co. macht, kennt er schon sehr lange. „Mit den Jungs arbeite ich teilweise schon 20 Jahre zusammen. Wir unterstützen uns und ich kann mich auf sie verlassen“, sagt er stolz. Das vierköpfige Team, soll von nun an viele Pizzen über die Theke gehen lassen und Kunden anlocken.

Die Nudeln werden selbst hergestellt

Den Kunden überzeugen soll am Ende das Essen. Klassisch italienisch sind das auch bei „Pizza & me“ die Pizzen, Nudeln, Salate und Antipasti. Aber auch Burger und weitere Gerichte stehen auf der Karte. „So kurz nach Eröffnung machen wir vor allem Pizzen, aber die Karte soll vielfältig sein“, sagt Savas. Die Nudeln werden von ihm und seinen Mitarbeitern auch selbst hergestellt. Die extra angeschaffte Nudelmaschine, soll dann aus dem Teig, die passenden Nudeln machen. „So ein Gerät kostet mehrere tausend Euro, aber das war es uns Wert“, betont Savas. Jetzt müssen nur noch die Kunden darauf anspringen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum