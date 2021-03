SEK-Einsatz in Bochum: Polizei nimmt zwei Männer fest

Bei einem Polizeieinsatz an der Lothringer Straße sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen festgenommen worden.

Bochum. Die Polizei hat bei einem Einsatz in Bochum zwei Männer festgenommen. Einer steht im dringenden Verdacht, mit einer Schusswaffe gedroht zu haben.

Der Zugriff erfolgt gegen 17 Uhr am Donnerstagnachmittag in der Lothringer Straße in Bochum-Gerthe: In der Geschäftsstraße mit zahlreichen Ladenlokalen führen Beamte später einen Mann ab. Der steht nach Angaben des Bochumer Polizeisprechers Volker Schütte "in dringendem Tatverdacht", zu einem früheren Zeitpunkt einen anderen Mann mit einer Schusswaffe bedroht zu haben. Zum Eigenschutz seien daher auch Spezialeinsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt gewesen.

Der Mann sei ebenso festgenommen worden wie eine weitere Person, die sich ebenfalls an dem Haus an der Lothringer Straße aufgehalten hatte. Beide Männer würden nun vernommen, so Schütte. Der Hauptverdächtige sei bei dem Einsatz "oberflächlich" verletzt worden. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden an.

Weitere Details zur Person der beiden Männer, zu ihrem Verhältnis untereinander und auch zu dem konkreten Tatvorwurf wurden zunächst nicht bekannt. Die Pressehoheit liege bei der Staatsanwaltschaft, sagt Schütte. Möglicherweise werde es am Freitag weitere Informationen geben. (sk)