Bochum Seit 4. Januar wird eine Jugendliche aus Bochum vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe, das Mädchen könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Seit Donnerstag, 4. Januar, wird die 13-jährige Abby S. aus Bochum vermisst. Laut Polizei verließ sie am Donnerstagmittag ihre Wohnanschrift in Bochum und kehrte seitdem nicht zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, so die Polizei.

Seit Tagen vermisst: Polizei Bochum sucht 13-jährige Abby S.

Mit dieser Beschreibung wird nach dem Mädchen gesucht: Abby ist ca. 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Figur und blonde Haare. Zuletzt war sie mit einem silbergrauen Top und einer grünen Jacke mit Pelzkragen bekleidet. Außerdem trug sie weiße Sneaker.

+++ Lesen Sie mehr Nachrichten aus Bochum! +++

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Abby geben kann, wird von der Polizei gebeten, sich an die Kriminalwache unter Tel. 0234 909-4441 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum