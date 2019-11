Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seit 2008 Teil der Pfarrei Liebfrauen

Am 1. Oktober 1910 entstand die Pfarrgemeinde Herz-Jesu Werne kurz nach der Kircheneinweihung am 24. Juli 1910. Zuvor gehörten die Katholiken im eigenständigen Werne zur katholischen Pfarrei Lütgendortmund.

Der 1. September 2008 war eine Zäsur: Die Kirchengemeinde wurde auf Anweisung des Bistums Essen (umgangssprachlich Ruhrbistum) Teil der neuen Pfarrei „Liebfrauen Bochum“.

In 2015 startete das Bistum den Pfarreientwicklungsprozess (PEP). Im Frühjahr 2017 fand in der Pfarrei Liebfrauen eine erste öffentliche Bestandsaufnahme statt. Seitdem befindet sie sich im Umbruch mit dem Ziel, den Baubestand an die rückläufigen Finanzmittel und Gemeindemitgliederzahlen anzupassen.