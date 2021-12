Seebrücke Bochum lädt zur Mahnwache auf dem Weihnachtsmarkt

Mehrfach hat die Aktion Seebrücke in Bochum mit Kundgebungen und Mahnwachen auf die Situationen von Flüchtlingen aufmerksam gemacht.

Bochum. Die Seebrücke Bochum lädt am Sonntag zur Mahnwache. Sie will auf die prekäre Lage an der belarussisch-polnischen Grenze aufmerksam machen.

Ein Zeichen für den Flüchtlingsschutz will die „Seebrücke Bochum“ setzen. Sie ruft am Sonntag (19. Dezember) von 16 bis 19 Uhr zu einer stillen Mahnwache auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt auf.

Katastrophale Situation für Flüchtlinge

Anlass dafür sei die seit Wochen katastrophale Situation Geflüchteter im belarussisch-polnischen Grenzgebiet. Schutzsuchende, die über Belarus versuchen in die EU zu fliehen, würden systematisch aus Polen zurück in eine militärisch abgeriegelte Pufferzone gedrängt und dort festgehalten. Sie sind schutzlos Kälte, Nässe und Hunger ausgeliefert.

Mahnwache vor der Kultur-Uhle

Die Seebrücke, ein breites internationales, vornehmlich zivilgesellschaftliches, Bündnis, fordert seit Jahren sichere Fluchtwege und eine Entkriminalisierung von Seenotrettung und Flucht. Am Sonntag in Bochum seien an der Huestraße 24 vor der Kultur-Uhle alle Menschen willkommen, sich der Mahnwache anzuschließen und sich mit Schutzsuchenden zu solidarisieren. Die Bundesregierung wird dazu aufgefordert, fliehende Menschen aus dem polnisch-belarussischen Grenzgebiet möglichst unbürokratisch aufzunehmen und ihnen den Zugang zu einem rechtsstaatlichen Asylverfahren zu ermöglichen.

