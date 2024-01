Security-Kraft im Bochumer Rewe-Markt verprügelt: Prozess

Bochum Wegen einer brutalen Racheaktion in Bochum musste ein 27-Jähriger zweimal vor Gericht. Das Tatmotiv hatte mit Corona-Regeln zu tun.

Um seine jüngere Schwester zu rächen, hat ein 27-jähriger Mann eine Sicherheitskraft in einem Bochumer Rewe-Markt verprügelt. Deshalb stand er am Montag schon zum zweiten Mal wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Schöffengericht.

Dem Mechaniker wurde vorgeworfen, am Nachmittag des 24. April 2021 mit seinem jüngeren Bruder in den Supermarkt an der Hochstraße in Wattenscheid gegangen und dort – wie vorher geplant – auf einen 24-jährigen Angestellten losgegangen zu sein, der für die Sicherheit zuständig war. Der Angeklagte und sein Bruder schlugen und traten laut Anklage auf den Mann im Verkaufsraum über einen längeren Zeitraum ein, so dass dieser zu Boden ging. Auch danach schlugen die Brüder weiter zu. Das Opfer erlitt am ganzen Körper schmerzhafte Rötungen und Schwellungen.

Wortgefecht wegen Einhaltgung der Coronaregeln

Das Tatmotiv lag bei der Schwester des jetzt Angeklagten. Wie es im Gericht hieß, wollte die 19-Jährige kurz zuvor zusammen mit zwei Freundinnen bei Rewe einkaufen. Damals herrschten noch Corona-Regeln: Nur einzeln durften die Kunden in den Markt, nicht in der Gruppe. Deshalb soll es ein Wortgefecht zwischen den jungen Frauen und dem Security-Mann gegeben haben.

Die 19-Jährige soll danach ihrem älteren Bruder davon erzählt und wahrheitswidrig hinzugefügt haben, dass der Security-Mann sie geschubst habe. Daraufhin machte sich der Angeklagte zum Supermarkt auf, um die Sache auf seine Weise zu klären.

Bochumer Gericht stellt das Verfahren zum zweiten Mal ein

Der 27-Jährige stand bereits vor einem Jahr vor dem Gericht. Er hat straftrechtlich eine weiße Weste und war geständig. Gegen eine Auflage von 5000 Euro ans Land in Raten wurde das Verfahren eingestellt.

Nach nur zwei 800-Euro-Raten stoppte der Angeklagte die Zahlungen aber ohne Begründung. Deshalb musste er jetzt erneut auf die Anklagebank. Dort nannte der 27-Jährige den Grund für sein Versäumnis: Wenige Monate nach dem ersten Prozess kam sein Sohn tot zur Welt. Zudem habe er deshalb seine Arbeitsstelle verloren, weil er nicht mehr richtig bei der Sache gewesen sei. „Meine Welt ist zusammengebrochen“, sagte er. Wie der Richter es formulierte, habe er „alles schleifen lassen“.

Seitdem lebt der Mann von Arbeitslosengeld. Auf Vorschlag der Staatsanwaltin stellte das Gericht das Verfahren erneut ein – diesmal sogar unter Verzicht der eigentlich noch fälligen 3400 Euro. „Er ist genug bestraft“, begründete der Richter mit Blick auf den Tod des Säuglings.

Sein Bruder war bereits vor dem Jugendgericht sanktioniert worden.

