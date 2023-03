Der Scoojet-Flagshipstore von Michal Cervenka (r.) und Sven Janner hat im Februar in der Bochumer Innenstadt eröffnet.

Neueröffnung Scoopjet: Warum eröffnet ein Schlittengeschäft in Bochum?

Bochum. Bochum hat ein neues Geschäft: einen Laden nur für Schlitten. Warum die Inhaber an ihren „Scoopjet“ glauben – und was sie für den Sommer planen.

Ein Schlittenladen ist im Februar in ein leerstehendes Geschäft auf der Huestraße in der Bochumer Innenstadt eingezogen. Michal Cervenka und Sven Janner haben den sogenannten Scoopjet, ein Plastikschlitten mit Handgriff und Carvingkanten, entwickelt und in Bochum ihr erstes Geschäft eröffnet.

Dabei sei der Flagshipstore kein klassischer Einzelhandel, betont Cervenka. Durch ihr Geschäft wollen die Gründer eine Brücke zwischen dem Ruhrgebiet und ihrer Partnerstadt Winterberg bauen. Cervenka und Jannek beschreiben den Scoopjet als „zweite Revolution nach dem Snowboard.“

Bochum: Partnerschaft mit Winterberg – weitere Partnerstädte geplant

Das Ziel von Cervenka und Janner sei es, den Scoopjet für ausgewählte Skipisten zugänglich zu machen. Das sei für Schlitten derzeit verboten. Die Carvingkanten, die sich die Gründer patentiert haben lassen, machen das Sportgerät besser lenkbar und bremsbar, daher könnte die Nutzung auf ausgewählten Pisten durch die Partnerschaften möglich werden. Cervenka und Janner wollen so eine ganz neue Sportart schaffen und den Scoopjet auf Wettkampfebene etablieren.

Dafür reisen die Geschäftspartner in Skigebiete und testen die Pisten selbst aus. „Letzte Woche waren wir in Österreich“, erzählt Cervenka. Im Skigebiet Grebenzen seien die Gründer auf der Suche nach einer weiteren Partnerstadt für den Scoopjet-Cup, den sie ins Leben rufen wollen. Reisen in die Schweiz und USA seien in Planung.

Nachhaltigkeit: Scoopjet soll auch zu anderen Jahreszeiten nutzbar sein

Mit dem Scoopjet wollten Cervenka und Janner ein nachhaltiges Sportgerät entwickeln. „Wir wollten ein Produkt entwickeln, das nicht nur zwei Wochen genutzt wird und den Rest des Jahres im Keller liegt“, sagt Cervenka. Die Geschäftspartner haben deswegen einen Plan entworfen, wie der Scoopjet zukünftig auch während anderen Jahreszeiten genutzt werden könnte.

Durch die Carvingkanten soll der Scoopjet besser gelenkt und gebremst werden können. So bestehe die Möglichkeit, dass der Scoopjet auch auf Skipisten genutzt werden darf. Foto: Lara Förster / FUNKE Foto Services

Durch eine Auftriebshilfe, die vorne an dem Sportgerät befestigt werden würde, könnte der Scoopjet von einem Seilzug, wie beim Wasserski, gezogen werden. Auch Rollen unter dem Scoopjet, seien laut Janner eine Option, um das Sportgerät auf dem Land nutzbar zu machen. Diese Ideen seien eine Option für das nächste Jahr, so Cervenka.

Weitere Produkte und Nutzungsmöglichkeiten für Bochumer Geschäft geplant

Die Eröffnung von Scoopjet ist Teil des Sofortprogramms Innenstadt NRW. Durch das Programm soll unter anderem die Bochumer Innenstadt wiederbelebt werden. Die Anmietung des Geschäftes in der Huestraße wird anteilig gefördert. „Der Mieter bekommt bis zu 80 Prozent Nachlass auf die Altmiete“, erklärt Stefanie Bersin, Bereichsleiterin Kommunikation der Wirtschaftsentwicklung Bochum.

Cervenka und Janner haben mit dem Antrag die Anforderungen erfüllt. „Es geht darum, mit dem Sofortprogramm Innenstadt NRW Ansiedlungen zu ermöglichen, gerade auch für ausgefallene Ideen, die vielleicht sonst bei „normalen“ Bedingungen wenig Chancen gehabt hätten“, sagt Bersin.

„Durch die Langfristigkeit unseres Konzeptes konnten wir die Stadt überzeugen“, sagt Janner. Das ein Schlittenladen während der Sommersaison vermutlich nicht gewinnversprechend ist, haben die Geschäftspartner eingeplant. „In circa vier bis sechs Wochen können sich die Bochumer auf neue Produkte und weitere Nutzungsmöglichkeiten freuen“, sagt Janner. Welche diese sein werden, ließ der COO von Scoopjet noch offen.

