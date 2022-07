Die Ampel an der Badestelle in Bochum-Dahlhausen zeigt, dass das Schwimmen in der Ruhr nicht erlaubt ist.

Schwimmen Schwimmen in der Ruhr: Badeampel in Dahlhausen wieder rot

Bochum. Das Schwimmen in der Ruhr ist in Bochum an der Badestelle in Dahlhausen eigentlich erlaubt. Nun steht die Badeampel allerdings wieder auf Rot.

Die Ampel an der Badestelle in Bochum-Dahlhausen zeigt seit dem Donnerstag wieder „Rot“ – das Schwimmen in der Ruhr ist demnach also wieder verboten. „Kurzzeitige Verschmutzungen“ könnten in Dahlhausen jederzeit dafür sorgen, dass die Badeampel auf Rot umspringt. Man werde anfangs eher übervorsichtig sein, hieß es von der Stadt.

Das Baden in der Ruhr an der Badestelle in Bochum-Dahlhausen ist derzeit nicht erlaubt. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Für die Badestelle wurde ein Frühwarnsystem eingerichtet, das auf Regen-Daten in Essen-Steele und dem Umfeld der Badestelle basiert. Wenn in Essen-Steele fünf Millimeter Niederschlag in 24 Stunden oder an mindestens drei der sieben Radarniederschlagsstationen drei Millimeter in 24 Stunden gemessen werden, dann wird die Badestelle gesperrt. Erst danach werden Proben genommen, die dann von einem Labor untersucht werden. Erst wenn diese unauffällig seien, werde die Badestelle wieder eröffnet.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum