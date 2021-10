Schwerpunktaktion der Verkehrspolizei Bochum: 180 Verstöße

Bochum. Schwerpunktkontrolle der Verkehrspolizei am Donnerstag in Bochum: 180 Verstöße wurden entdeckt. Und einen Raub gab es auch noch.

Die Polizei hat am Donnerstag im Bochumer Stadtzentrum in einer Schwerpunktaktion Verkehrssünder kontrolliert. Es gab 180 Verstöße.

„156 Fahrerinnen und Fahrer waren heute zu schnell unterwegs“, so Polizeisprecherin Tanja Pfeffer am Donnerstagnachmittag. Auch der Güterverkehr stand im Fokus. In neun Fällen waren die Lenk- und Ruhezeiten im Schwerlastverkehr nicht eingehalten, viermal war die Ladung nicht gesichert und zweimal hatten die Fahrer zu viel geladen. Ein Anhänger war zu 80 Prozent überladen.

In allen Fällen erlaubten die Beamten die Weiterfahrt, weil die Ladung nachgesichert oder umgeladen wurde.

Ein Fahrzeug in Bochum hatte erhebliche Mängel, aber eine aktuelle TÜV-Plakette

In fünf Fällen beanstandeten die Einsatzkräfte technische Mängel, in einem Fall steht auch eine Strafanzeige wegen Falschbeurkundung im Raum. Trotz erheblicher Mängel hatte das Fahrzeug eine aktuelle TÜV-Plakette. Ein anderes Fahrzeug fuhr mit einer falschen Umweltplakette.

Ordnungswidrigkeiten wurden ebenfalls angezeigt, unter anderem wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit. Auch das Ordnungsamt, der Zoll und andere Netzwerkpartner der Polizei waren bei der Aktion dabei.

Auch ein mutmaßlicher Räuber wurde in Bochum festgenommen

Außerdem wurde ein 25-Jähriger festgenommen, der verdächtigt wird, gegen 7.40 Uhr einem 15-jährigen Bochumer im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Lohring dessen Rucksack entrissen zu haben. Der 25-Jährige hat keinen festen Wohnsitz und stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss.

