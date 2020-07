Ein 53-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum ums Leben gekommen. Aus ungeklärten Gründen prallte er mit seinem Pkw gegen einen Bus. (Symbolbild)

Polizei Schwerer Verkehrsunfall in Bochum-Linden – Mann (53) stirbt

Bochum. Ein 53-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum ums Leben gekommen. Aus ungeklärten Gründen prallte er mit seinem Pkw gegen einen Bus.

In Bochum-Linden ist es am Freitag (3. Juli) zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Ein 53-jähriger Bochumer prallte um 13.30 Uhr mit seinem Pkw gegen einen stehenden Linienbus. Er verstarb noch am Unfallort.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch ungeklärt. Der 53-Jährige war auf der Straße Halfmannwiese in Richtung Linden Mitte unterwegs, als es zu dem Zusammenprall kam. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Reanimation noch an der Unfallstelle starb.

Polizei Bochum ermittelt nach schwerem Verkehrsunfall

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bochum hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.