Schwerer Unfall in Bochum: 91-Jähriger übersieht Bus

Bochum. Bei einem schweren Unfall hat am Sonntag, 3. Mai, ein 91-jähriger Autofahrer offenbar einen Bus übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag, 3. Mai, gegen 16.10 Uhr in Bochum-Gerthe. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 91-jähriger Bochumer mit seinem Auto auf dem Bövinghauser Hellweg in Richtung Castroper Hellweg und wollte nach links in den Castroper Hellweg abbiegen.

Dabei übersah er offenbar, so der aktuelle Stand der Ermittlungen, einen Linienbus. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden der 91-Jährige und der 38-jährige aus Essen stammende Busfahrer so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht wurden. Der Pkw rammte dabei den Bus seitlich. Im Bus gab es, so die Polizei, keine Verletzten.

Straße musste gesperrt werden

Der Bus der Linie 353 war auf dem Castroper Hellweg stadtauswärts in Richtung Castrop-Rauxel unterwegs. Der Unfall ereignete sich im Einmündungsbereich der beiden Straßen. Der entstandene Sachschaden wurde auf 18.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich bis 18.15 Uhr gesperrt werden.

