Schwerer Raub: Kripo sucht mit Fotos nach drei Männern

Bochum. Nach einem bewaffneten Raubüberfall in der Bochumer Innenstadt sucht die Kripo drei Männer. Hier sind Fotos von ihnen.

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Kripo Bochum nach drei Männern, die in der Bochumer Innenstadt einen 25-jährigen Mann ausgeraubt.

Wer kennt diese Männer?, fragt die Kripo Bochum. Foto: Polizei Bochum

Die drei abgebildeten Tatverdächtigen sollen den Bochumer am Samstag, 24. Juni 2023, gegen 5 Uhr auf dem Dr.-Ruer-Platz angesprochen und in einen Hinterhof geführt haben. „Dort brachten sie ihn gewaltsam zu Boden, bedrohten ihn mit einem Messer und forderten seine Handys“, so die Polizei.

Die Tathergang wurde videografiert.

Polizei: Tatverdächtige sind möglicherweise bewaffnet

Auch dieser Mann wird von der Kripo Bochum gesucht. Foto: Polizei Bochum

Hinweise zu den Männern nimmt die Polizei unter 0234 909 8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen. Sie warnt: „In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110. Da die Gesuchten möglicherweise bewaffnet sind, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an!“

