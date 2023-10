Schwerer Autounfall am Ruhrpark Bochum – mehrere Verletzte

Bei einem Unfall auf der Straße Am Ruhrpark sind am Samstagmittag mehrere Menschen verletzt worden.

Bochum-Harpen. Bei einem Unfall zwischen zwei Autos nahe dem Ruhrpark sind am Samstag mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Das ist passiert.

Schwerer Unfall nahe dem Ruhrpark in Bochum-Harpen: Am Samstagmittag sind auf der Straße Am Ruhrpark zwei Autos zusammengeprallt. Insgesamt acht Menschen saßen laut Feuerwehr in den beiden Wagen, darunter vier Kinder.

Um kurz vor 14 Uhr seien mehrere Anrufe bei der Feuerwehr eingegangen, die den Unfall meldeten. Was genau passiert ist, dazu gab es am Samstagnachmittag keine Informationen.

Unfall in Bochum: Mensch in Auto eingeklemmt

Ein Auto kam auf der Kreuzung zum Stehen, das andere sei in die Auffahrt zur Autobahn A40 geschleudert worden, hieß es. Als die Rettungskräfte eintrafen, „hatten sieben Personen die Fahrzeuge bereits verlassen“, berichtet die Feuerwehr. Ein Mensch war seinem Wagen eingeschlossen und wurde durch die Feuerwehr befreit.

Eines der an dem Unfall beteiligten Autos wurde auf die Autobahnauffahrt zur A40 geschleudert. Foto: Feuerwehr Bochum / Handout

Alle Beteiligten seien vor Ort erstversorgt und dann zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden. Gegen 15 Uhr war der Einsatz beendet. Zur Unfallursache hat die Polizei Bochum die Ermittlungen aufgenommen.

