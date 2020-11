Die Polizei wurde herbeigerufen, um dem Mann zu helfen. Der aber wird aggressiv und tritt einem Beamten in den Genitalbereich.

Verletzung Schwelm: 21-Jähriger tritt Polizisten in Genitalbereich

Schwelm. Als er die Polizisten sieht, wird ein 21-Jähriger in Schwelm aggressiv und beleidigend und tritt einem Beamten in den Genitalbereich.

Zu einer hilflosen Person in der John-F-Kennedy-Straße wurde die Polizei am Samstagabend gegen 19.30 Uhr gerufen. Ein Anwohner informierte die Rettungskräfte darüber, dass der Mann in seiner Wohnung auf dem Boden liege und Hilfe bräuchte.

Bei Eintreffen der Kräfte stellte sich schnell heraus, dass der 21-Jährige Mann aus Tönisvorst keine ärztliche Hilfe benötigte, sondern lediglich stark alkoholisiert war. Bereits beim Erblicken der Kräfte wurde der Mann aggressiv und weigerte sich die Wohnung zu verlassen. Er beleidigte und bedrohte die Beamten, so dass diese ihm Handfesseln anlegen mussten und ihn aus der Wohnung begleiteten. Auf dem Weg nach draußen wurden die Beleidigungen aggressiver. Er trat nach den Beamten und traf einen im Genitalbereich.

Er wurde mit der Unterstützung einer weiteren Streifenbesatzung in den Streifenwagen und weiter ins Polizeigewahrsam gebracht.

Da der Verdacht bestand, dass der 21-Jährige neben Alkohol auch Drogen konsumiert hat, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Polizeibeamte erlitt leichte Verletzungen, blieb jedoch dienstfähig. Der 21-Jährige verblieb die Nacht im Gewahrsam.