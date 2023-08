Mehr als jeder fünfte Schulanfänger in Bochum erhielt im vergangenen Jahr rund um den Schulbeginn eine Sprachtherapie. Diese können Kinder bei der Sprachentwicklung unterstützen.

Bochum. Die Zahl der Kinder in Bochum, die eine Sprachtherapie benötigen, ist seit Längerem auf einem hohen Niveau. Das hat wohl mehrere Ursachen.

Die Schule hat wieder begonnen: Mehr als jeder fünfte Schulanfänger in Bochum erhielt im vergangenen Jahr eine Sprachtherapie. Darauf verweist die AOK Nordwest und bezieht sich auf eine aktuelle Auswertung. So hieß es für 20,4 Prozent der sechsjährigen Kinder, nicht nur lesen, rechnen und schreiben zu lernen, sondern auch das richtige Sprechen.

Jungen waren mit 22,4 Prozent häufiger betroffen. Bei den gleichaltrigen Mädchen waren es immerhin noch 18,2 Prozent. „Das kann als Hinweis verstanden werden, dass viele Kinder heute offensichtlich Expertenhilfe benötigen, um die anstehenden schulischen Herausforderungen meistern zu können“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Zum Schuljahresstart hat es in Bochum Verkehrschaos und gefährliche Wendemanövern gegeben. Die Polizei reagierte und nennt beunruhigende Zahlen.

Jeder zehnte Junge ab vier Jahren bekommt eine Sprachtherapie

Bei Kindern mit Entwicklungsstörungen der Sprache oder des Sprechens werden Sprachtherapien überwiegend ab einem Alter von vier Jahren verordnet. In Bochum erhielten bereits 11,3 Prozent der vierjährigen Jungen eine Sprachtherapie. Bei den Mädchen lag der Anteil bei 6,5 Prozent. Der Blick auf die vergangenen Jahre zeigt, dass sich die Verordnungswerte bei Sechsjährigen schon seit längerem auf einem sehr hohen Niveau eingependelt haben. Nach der Zeit des Schuleintritts wird der Anteil der Kindergeringer.

Über die möglichen Ursachen der starken Verbreitung von sprachtherapeutischen Behandlungen rund um den Schuleintritt wird in der Fachwelt seit Jahren diskutiert. Eine Erklärung sei, dass sich die in diesem Alter angemessenen sprachlichen Fähigkeiten bei den Kindern verschlechtert haben. Gleichzeitig werde aber auch ein Wandel der Anforderungen von Schule und Elternhaus an die Kinder beobachtet.

++++++ Kennen Sie schon unseren Familien-Newsletter? Hier kostenlos anmelden und wöchentlich Freizeit-Tipps und vieles mehr bequem ins Postfach bekommen! +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum