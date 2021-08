Schulstart in Bochum: Tipps für zahngesunde Schultüte

Bochum. Die Schultüte gehört für Erstklässlerinnen und Erstklässler zum Start ins Schulleben. Wie diese gesund und zahnfreundlich werden kann.

Für die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler in Bochum startet in der kommenden Woche das Schulleben. Was darf dabei nicht fehlen? Die gut gefüllte Schultüte. Doch Eltern sollten beim Vorbereiten der Schultüte darauf achten, dass diese gesund und zahnfreundlich ist, denn Karies bei Kindern muss in jedem Fall verhindert werden. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZVWL) und Zahnärztekammer (ZÄKWL) in Westfalen-Lippe geben Tipps.

„Auch, wenn man eine Schultüte oft mit Süßigkeiten verbindet, Kinder freuen sich genauso über Bücher, Stifte, Kuscheltiere, Hörbücher oder andere Geschenke passend zum Schulanfang. Oder warum nicht die Gelegenheit nutzen, um kleine Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen zu verschenken“, schlägt Holger Seib, Zahnarzt und Vorstandsvorsitzender der KZVWL, vor. Äpfel, Birnen und Bananen seien eine gute Alternative zu Lutschern oder Bonbons.

Viele zahnfreundliche Süßigkeiten für Kinder

„Natürlich muss auch Naschen mal sein, aber das sollte nur in Maßen geschehen. Außerdem gibt es mittlerweile viele zahnfreundliche Süßigkeiten. Diese erkennt man gut an einem roten Quadrat, in dem ein weißes Zahnmännchen mit Schirm zu sehen ist“, ergänzt Jost Rieckesmann, Präsident der ZÄKWL

Eine Voraussetzung für gesunde Zähne sei neben einem eingeschränkten Zuckerkonsum das Zähneputzen nach den Mahlzeiten. Hier raten die Zahnärzte zu bewährten fluoridhaltigen Zahnpasten. Sie sei nachweislich der beste Schutz vor Karies.

