An vielen Schulen in Bochum wurden in den vergangenen Wochen Container aufgestellt, doch bezugsbereit sind sie noch nicht alle.

Lieferprobleme Schulcontainer in Bochum stehen – Kinder dürfen nicht rein

Bochum. Auch wenn alle vorgesehenen Container an den Schulen mittlerweile da sind, sie können noch nicht genutzt werden. Es gibt auch gute Nachrichten.

Die Zahl der Grundschülerinnen und -schüler in Bochum steigt, es fehlt an Platz. Dafür sollten Container aufgestellt werden. Doch Lieferschwierigkeiten sorgten für Probleme. Auch nach den Herbstferien werden nicht alle Ersatzklassen in Betrieb sein.

Zwar: „An allen elf Standorten sind die Containermodule geliefert worden“, sagt Peter van Dyk, Sprecher der Stadt Bochum. Allerdings seien sie erst an drei davon in Betrieb, an zwei weitere seien sie ab dieser Woche nutzbar. „An den restlichen Standorten wird täglich mit Hochdruck gearbeitet“, so van Dyk.

Dass nicht alle Container gleichzeitig bezugsfertig geworden sind, liegt an der Menge der erforderlichen Ersatzklassen. „Die Realität hat (...) gezeigt, dass eine solche Umsetzung in der heutigen Zeit mit den bekannten Krisen und Lieferschwierigkeiten nicht möglich ist“, heißt es aus der Stadtverwaltung zum Schulausschuss am Donnerstag.

Keine Toiletten an Schul-Containern: Lösung in Sicht

Für Ärger hat bereits vor den Sommerferien gesorgt, dass die provisorischen Klassenräume keinen Wasseranschluss und die Container somit keine Sanitärräume haben, so zum Beispiel an der Drusenbergschule im Ehrenfeld. CDU und Grüne setzen sich dafür ein. „Für mich war von Anfang an klar, die Kinder brauchen Wasser“, hieß es beispielsweise. Auch die Eltern hielten es für unzumutbar, Container ohne Wasser zu planen.

An vielen Schulen in Bochum stehen derzeit Container: Der Platz in den Gebäuden reicht nicht aus. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Stadt stellte aber klar: Eine Nachrüstung von bestehenden Containeranlagen sei nicht einfach umsetzbar und nicht geplant. Nun gibt es aber eine Lösung. In Gesprächen mit den betroffenen Schulen, die mehr als einen Ersatzklassenraum erhalten haben, wurde geprüft, ob Container notwendig sind. Das Ergebnis: Die Wilberg-, Drusenberg-, Natorp- und Don-Bosco-Schule benötigen zusätzliche WC-Container, die Liborius-, Vels-Heide-, Getrudis- und Köllerholzschule verzichten.

•+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter!+++

Container sollen durch Neu- und Anbauten ersetzt werden

Einen Bauantrag brauche es für die WC-Container – anders als bei den provisorischen Klassenräumen – übrigens nicht. „Aus diesem Grund werden die WC-Container ausgeschrieben und aufgestellt“, so die Stadtverwaltung. Das dauere – je nachdem, ob die Anlagen vorrätig sind und ob eine Ver- und Entsorgung von Wasser und Abwasser unproblematisch ist – vier bis sechs Monate.

Fünf Jahre dürften die Container an den Schulen stehenbleiben, so lange geht die Genehmigung. „Es ist beabsichtigt, im Zuge der Schulentwicklungsplanung die Ersatzklassencontainer durch Neu- und Anbauten zu ersetzen“, so van Dyk.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum