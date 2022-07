Bildung Schulabschluss an der Volkshochschule erwerben: So geht es

Bochum. Mit der zweiten Chance zum Ziel: An der Volkshochschule Bochum ist es möglich, den Schulabschluss nachträglich zu bekommen. Es gibt noch Plätze.

Es gibt viele Gründe und Ursachen, warum das Ziel eines Schulabschlusses nicht erreicht wird, nicht zuletzt hat die Pandemie vielen jungen Menschen das Lernen erschwert. Der Fachbereich „Schulabschluss Plus“ an der Volkshochschule Bochum (VHS) bietet jungen Erwachsenen neben dem Schulabschluss auch eine intensive Berufsvorbereitung an, so die Stadt. Das Ziel: die Vermittlung in den Ausbildungsmarkt. Für dieses Angebot stehen noch freie Plätze zur Verfügung.

Abschluss an der VHS Bochum mündet oft in Ausbildungsplatzangeboten

Auf Augenhöhe arbeiten die Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen erwachsengerecht mit den jungen Erwachsenen an Ihren Bildungszielen. Die Förderung der Handlungskompetenzen und die berufliche Orientierung stehen besonders im Vordergrund. Durch langjährige Erfahrungen und Zusammenarbeit mit Betrieben vor Ort münden die Schulabschlusslehrgänge an der VHS oft in Ausbildungsplatzangeboten und somit neuen Perspektiven für die eigene Zukunft.

Interessierte können zur Entscheidungsfindung zu ausführlichen Beratungen kommen: „Bin ich hier richtig, ist dies mein Weg und sind meine Ziele identisch?“ Die Sprechstunde zur Beratung und Anmeldung findet in den Sommerferien dienstags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im VHS-Gebäude, Baarestraße 33, in Raum 104 statt. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Elke Dietinger per Mail unter dietinger@bochum.de oder telefonisch unter 0234 910 28 63.

