Rettungskräfte wurden am Dienstagmorgen zu einer Schule in Bochum gerufen (Symbolbild).

Rettungseinsatz Schülerin (14) versprüht Reizgas – 16 Verletzte in Bochum

Bochum. Zu einem Vorfall ist es am Dienstagvormittag, 7. November, an einer Schule in Bochum gekommen. Eine Schülerin hat Reizgas versprüht. Mit Folgen.

Eine Schülerin aus Bochum hat am Dienstagvormittag, 7. November, im Gebäude der Else-Hirsch-Sekundarschule an der Hegelstraße in Bochum-Gerthe Reizgas versprüht. Insgesamt 16 Personen sind dabei leicht verletzt worden.

Lehrkräfte geleiten Schülerinnen und Schüler aus der Klasse

Gegen 10.55 Uhr hatte die junge Bochumerin nach Angaben der Polizei Reizgas in einem Klassenraum versprüht und damit einen Einsatz von Rettungskräften und Polizei ausgelöst. Noch vor deren Eintreffen wurden die jugendlichen Schüler von Lehrkräften aus dem Schulgebäude geleitet.

Drei Lehrer und 13 Schüler sind leicht verletzt

Rettungskräfte haben die Betroffenen vor Ort versorgt. Drei Lehrer und 13 Schüler klagten über leichte Atemwegsbeschwerden und Kopfschmerzen.

In einer ersten Vernehmung hat sich die 14-Jährige nicht zum Motiv geäußert, so die Polizei. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

Zu einem ähnlichen Vorfall war es im vergangenen Jahr in der Gesamtschule an der Gahlenschen Straße gekommen. Zwei Schüler sollen Pfefferspray versprüht haben. Damals wurden 40 Personen verletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum